Macron støtter sanksjoner mot EU-land som avviser flyktninger

Publisert: 23.06.18 21:41

Frankrikes president Emmanuel Macron foreslår å opprette lukkede asylmottak i Europa og mener EU-land som nekter å ta imot flyktninger, bør straffes økonomisk.

Macron luftet ideene under et besøk fra Spanias statsminister Pedro Sanchez i Paris, dagen før lederne for 16 EU -land søndag samles til et minitoppmøte om flyktninger og migranter i Brussel.

– Vi kan ikke ha det sånn at noen land drar stor nytte av EUs solidaritet og samtidig påberoper seg nasjonal egennytte når det kommer til migrasjon, sier Macron.

Macron nevnte ingen land med navn, men uttalelsene kom etter at Italias nye populistregjering erklærte at deres havner er stengt for redningsskip som seiler med utenlandsk flagg.

– Jeg støtter at sanksjoner innføres i tilfeller der det ikke samarbeides, sier presidenten under en pressekonferansen sammen med Sanchez.

Italia avviser redningsskip

Spania tok forrige uke imot det franske redningsskipet Aquarius, som med over 600 flyktninger og migranter ble nektet å legge til kai av både Malta og Italia. Det vakte kraftige reaksjoner fra andre EU-land og bidro til å bringe migrasjon øverst på agendaen fram mot toppmøtet.

Nå driver det tyske redningsskipet Lifeline, med over 200 mennesker om bord, rundt utenfor kysten av Malta etter at de samme landene har avvist det.

– Disse båtene kan bare glemme å nå Italia. Jeg vil stanse smugler- og mafiavirksomheten, sier Italias innenriksminister Matteo Salvini, leder ytre høyre-partiet Ligaen.

Lukkede mottak

Brorparten av de flere hundre tusen flyktningene og migrantene som har kommet til Europa det siste året, har gått i land i Italia, som krever at andre EU-land deler byrden.

Macron og Sanchez erklærte lørdag at de ønsker å opprette lukkede mottakssentre der asylsøkere skal oppholde seg mens de venter på asyl. Slike sentre kan opprettes nær migrantenes første ankomststed i Europa.

– Vi er tilhengere av å opprette lukkede mottak på europeisk jord i tråd med standardene fra UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger), slik at hvert land kan ta imot folk som har rett på asyl, på en organisert måte, sier Macron.

Migranter som ikke har rett på asyl, må returneres direkte til sine opprinnelsesland og ikke via andre land, mener Macron.

Krisemøte

Søndagens krisemøte i Brussel var opprinnelig ment som en uformell diskusjon om asyl og migrasjon i forkant av det ordinære EU-toppmøtet kommende torsdag. 16 stats- og regjeringssjefer har meldt sin interesse, mens Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn har varslet boikott.

Få tror på noe gjennombrudd i det som har blitt en svært splittende sak for EUs medlemsland. Tysklands statsminister Angela Merkel er dessuten under press på hjemmebane, der det kreves at EU samles om tiltak for å få stoppet asylsøkere som først kommer til andre EU-land, men så reiser videre til Tyskland.

Innenriksminister Horst Seehofer og hans bayerske parti CSU har nemlig truet med å stenge grensa for slike asylsøkere hvis ingen felles europeisk løsning kommer på plass. Saken er ytterst alvorlig for Merkel – i verste fall kan den få hele den tyske regjeringskoalisjonen til å rakne.