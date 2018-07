DØD: Luis Acevedo etterlater seg tre små barn. Han er en av over 300 ofre i demonstrasjonene mot Nicaraguas president Daniel Ortega. Foto: PRIVAT

Luis (29) henrettet da han skulle gi vann til en demonstrant: - Frykter at vi også blir drept

Publisert: 20.07.18 11:10

President Daniel Ortegas styrker fortsetter med sine angrep mot demonstranter i Nicaragua. Over 300 mennesker er nå drept, og situasjonen sammenlignes med et «slaktehus».

Torsdag feiret Nicaragua sin uavhengighetsdag, som markerte at det er 39 år siden det mellomamerikanske landet frigjorde seg fra den USA-støttede diktatoren Anastasio Somozas styre.

Men for Gaby Acevedo, og de fleste andre nicaraguanere, var det lite å feire.

Hun og store deler av Nicaragua har de tre siste månedene blitt beleiret av Daniel Ortega og hans paramilitære styrker. Ortega er presidenten som befridde Nicaragua fra diktatoren Somoza, men som nå stadig flere mener har utviklet seg til å bli en reinkarnasjon av den samme mannen.

På telefon med VG fra Jinotepe, sør for hovedstaden Managua, snakker 22-åringen med nesten hviskende stemme.

Etter at storebroren, Luis Acevedo, ble drept for snaue to uker siden, har familien nesten ikke turt å bevege seg utenfor husets fire vegger.

– Vi forlater nesten ikke huset, heller ikke for jobb eller skole. Gjengene til Ortega holder oss under oppsyn, og vi frykter at også vi skal bli drept, sier hun til VG.

Storebroren var én av 38 personer som i løpet av søndag 8. juli ble drept i det den nicaraguanske menneskerettighetsorganisasjonen CENIDH har døpt «Operación Limpieza» (grovt oversatt, «operasjon utrenskning»).

Aksjonen til politiet og paramilitære grupper tilknyttet president Daniel Ortega skal ha utviklet seg til en massakre da styrkene gikk inn for å fjerne barrikader satt opp av demonstranter. Det utviklet seg til å bli en av de blodigste dagen i det tre måneder lange opprøret mot Ortega - som nå har krevd over 300 liv.

For Luis Acevedo, en evangelisk prest, ble avgjørelsen om å gå ut av familiens hus i Jinotepe skjebnesvanger.

29-åringen åpnet opp døren for en demonstrant som ba om vann. Da smalt det.

– Han ble drept med tre skudd. Det var en vanlig morgen, og de tre små barna hans var hjemme, sier Gaby Acevedo til VG.

– Nicaragua er et slakteri

Nicaragua har vært herjet av landsomfattende demonstrasjoner siden den tidligere revolusjonshelten og sandinist-lederen Daniel Ortega økte skattene og annonserte kutt i pensjonen til landets eldre. Korrupsjonen til sandinista-regimet blir oppfattet som enorm i Nicaragua, og de planlagte reformene til Ortega var dråpen som fikk begeret til å renne over, ifølge Latin-Amerika-forskeren Evan Ellis.

Ortega har i tillegg innskrenket demokratiske rettigheter, omskrevet grunnloven slik at han kan sitte lenger som president, samt gitt stillingen som visepresident til kona Rosario Murillo.

Politistyrker og paramilitære tilknyttet Ortega har brukt massiv kraft for å slå ned på de landsomfattende demonstrasjonene.



1 av 2 OFFER: José Esteban Sevilla Medina, et annet offer, ble skutt og drept 16. juli i Masaya. Foto: Cristobal Venegas / TT NYHETSBYRÅN

Nå sammenlignes styrkene hans med dødsskvadroner.

Leder for Amerika-avdelingen til Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, forteller at han i løpet av sine 30 år med jobb med menneskerettigheter i regionen, «aldri har sett noe lignende».

– Politi og paramilitære drar fra landsby til landsby, fra by til by, og dreper, kidnapper og torturerer mennesker, helt uten grenser. Dette gjør de med full aksept fra den nicaraguanske regjeringen. Deler av landet har blitt forvandlet til et slakteri, sier Vivanco i et TV-intervju med Deutsche Welle.

Skylder på «satanister»

Ortega selv gir derimot skylden for volden på USA, den katolske kirke og «satanister», skriver NTB. Under 39-årsmarkeringen for landets uavhengighet i går, med de allierte landene Cuba og Venezuelas utenriksministere til stede, hevdet at kirken konspirerte om et statskupp mot ham.

– Demonstranter finansiert av det nordamerikanske imperium og bedriftssjefer i landet har konspirert om et statskupp i Sentral-Amerika, sa presidenten til støttespillerne sine i Managua.

Han mente også at landets biskoper «oppfører seg som kupplanleggere», og hevdet at flere kirker har våpenlagre og samarbeider med demonstranter.

For Gaby Acevedo høres den kritikken hul ut. Hun kjente broren sin som en som alltid hjalp andre i nød.

– Han var en mann av Gud, og hjalp alltid de som trengte det, og det var også sånn han døde. Han var som en far, ikke bare for barna sine, men også for meg. Men nå er han borte for alltid, sier hun til VG.