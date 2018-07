UFLAKS: Asfalten forsvant plutselig under hjulene på den 16-årige sjåføren i Minnesota i USA. Foto: Reuters

16-åring havnet i synkehull på vei til jobb

Publisert: 07.07.18 08:02

UTENRIKS 2018-07-07T06:02:23Z

Hell i uhell for den unge sjåføren i USA, som kom uskadet fra hendelsen.

16-åringen fra Minnesota i USA hadde kun hatt lappen i noen få uker, da han og bilen fikk et ubehagelig møte med et synkehull på vei til jobb.

Synkehullet oppsto etter at et kraftig regnskyll i området oversvømte en kulvert under veien. Hullet var likevel ikke større enn at 16-åringen kom seg opp selv. Han klatret opp via bakvinduet, og kom uskadet fra hendelsen, skriver nyhetsbyrået AP.

Det lokale sheriff-kontoret, som meldte fra om hendelsen på sin Facebook-side, skriver at 16-åringen var heldig, mye takket være setebelte og airbag.

– Husk å alltid spenne deg fast. Du vet aldri hva slags situasjon du kan havne i, kommenterer lovens lange arm på Facebook.