Over 120 drept i bombeangrep i Pakistan

Toini Thanem

NTB

Publisert: 13.07.18 20:44 Oppdatert: 13.07.18 22:28

UTENRIKS 2018-07-13T18:44:29Z

128 mennesker ble drept, og 150 såret, da en selvmordsbomber angrep et valgkamparrangement i Pakistan fredag.

Antall drepte etter bombeangrepet i byen Mastung sørvest i Pakistan fredag har steget til over 120, opplyser lokale myndigheter. Minst 150 andre ble såret.

Angrepet betegnes som et av de dødeligste angrepene i Pakistans historie, og skjedde under to uker før valget i Pakistan, som skal avholdes 25. juli.

Tallet på drepte har steget kraftig gjennom dagen. Provinsminister Agha Umar Bungalzai opplyste til AFP fredag kveld at dødstallet hadde steget til 128.

Blant de drepte er politikeren Siraj Raisani fra det nystiftede Balutjistan Awami-partiet (BAP), som var kandidat til valget på nytt provinsråd.

Terrorangrepet er dermed det blodigste i landet siden 2014, da talibanske styrker angrep en skole i byen Peshawar, og 149 mennesker - hovedsakelig barn - ble drept .

IS hevder å stå bak

IS har tatt på seg skylden for angrepet via en melding på propagandaorganet Amaq.

Ofrene ble sendt til sykehus i Mastung og den nærliggende byen Quetta, hvor de ble møtt av en stor mengde med sørgende folk, skriver AFP.

Tidligere fredag ble også fire mennesker drept og over 30 såret i byen Bannu nordvest i Pakistan, da en bombe gjemt i en motorsykkel detonerte. Dette angrepet var rettet mot valgkamparrangementet til en politiker fra et islamistparti, Akram Khan Durrani.

Ingen politikere ble drept i dette angrepet.

Aktivister har nå bedt myndighetene i Pakistan om bedre beskyttelse for kandidatene i valgkampinnspurten. Militæret har uttalt at de skal sette inn over 370.000 soldater på valgdagen.