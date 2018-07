BEKREFTET DØD: Ikke mannen på bildet, men Dawn Sturgess er bekreftet død. Foto: Jack Taylor / Getty Images

Kvinne som ble utsatt for nervegift er død

Dawn Sturgess (44) døde søndag kveld på Salisbury District Hospital, etter å ha blitt utsatt for nervegift.

Det skriver Sky News på sine nettsider.

Sturgess og mannen Charlie Rowley ble sist lørdag sendt til sykehus i Amesbury etter å ha kollapset. De to ble funnet bevisstløse i et hus i Amesbury, omkring 13 kilometer fra der den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter ble forsøkt drept med nervegift i mars.

Onsdag ble det bekreftet at paret var utsatt for en av verdens dødeligste gifter, Novitsjok. Nå er altså Sturgess bekreftet død.

– Dette er sjokkerende og tragiske nyheter. Dawn etterlater seg sin familie, inkludert tre barn, og våre tanker går til dem i denne ekstremt tøffe tiden, har Neil Basu, lederen av Storbritannias antiterrorpoliti, uttalt i en pressemelding.

– Jeg er i sjokk etter at Dawn Sturgess døde. Mine tanker og kondolanser går til hennes familie, sier Theresa May, Englands statsminister.

Det er Scotland Yard, som er hovedkvarteret til Metropolitan Police Service, politietaten for Stor-London, som melder dette.

Ektemannen Rowleys tilstand er fortsatt kritisk.

Ifølge politiet skal paret ha blitt eksponert for Novitsjok etter å ha håndtert en gjenstand utsatt for giften, skriver Sky News.

Over hundre politifolk etterforsker saken, og en av teoriene er at de to tilfeldigvis kom over en liten beholder med giften – og at beholderen kan ha blitt kastet etter nervegiftangrepet mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury i mars.

