KONGO-EKSPERT: Arild Øyen, her som spesialutsending for UD i Kongos hovedstad Kinshasa i 2016, er en av dem som kjenner landet best. Foto: Helge Mikalsen

Arild Øyen om Kongo: – Historisk maktskifte

UTENRIKS 2019-01-10T10:04:54Z

Arild Øyen, mannen som fikk Joshua French hjem til Norge, mener det er historisk at Kongo har gjennomført et valg som betyr at president Joseph Kabila må gå av etter 18 år.

Nilas Johnsen

Publisert: 10.01.19 11:04

Den norske diplomaten kjenner Kongo og Øst-Afrika bedre enn de aller fleste. Han ble rikskjent da han forhandlet om en overføring til Norge for Kongo-fangene Tjostolv Moland og Joshua French .

Da French fikk komme til Norge 17. mai 2017 , var det avgjørende for Øyen å sikre støtte fra Kongos mektige president Joseph Kabila. Nå er Kabilas tid ved makten forbi - noe mange trodde ikke ville skje.

Kabila (47) har styrt Kongo i 18 år, og overtok etter sin far, kuppmakeren Laurent-Désiré Kabila, som ble drept av en livvakt i 2001. Han ble gjenvalgt i 2006 og 2011 og skulle egentlig ha flyttet ut av presidentpalasset i 2016.

– Det er historisk at Kabila går av. Kongo stod imot å endre grunnloven, som ville åpnet for at han ble sittende. De klarte å holde et valg, selv om det ble to år forsinket. Og Kabilas foretrukne kandidat tapte valget, sier Øyen til VG.

Opposisjonen i landet hevdet før valget at Kabila planla å styre videre fra kulissene via sin håndplukkede kandidat, Emmanuel Ramazani Shadary. Regjeringspartiet hevdet først at Shadary vant valget, men torsdag har valgkommisjonen fastslått at det er feil: Shadary tapte mot begge kandidatene fra opposisjonen, og ble nummer tre.

Omstridt resultat

Men at Kabila ikke fikk viljen sin, betyr ikke at maktovertagelsen vil gå fredelig for seg, eller at Kabila ikke har hatt en finger med i spillet. Opposisjonen i Kongo ble nemlig splittet i to kort tid før valget, og nå er de to opposisjonskandidatene i strid:

Felix Tshisekedi er utropt til foreløpig vinner av presidentvalget i Kongo. Han er sønn av den avdøde opposisjonslederen Etienne, men han regnes selv som relativt uerfaren og var ikke spådd seier i valget, skriver NTB.

Rivalen Martin Fayulu nekter å godta resultatet, og han hevder det kongolesiske folk aldri vil akseptere resultatet. Det indikeres at vinneren har inngått en hemmelig avtale med Kabila.

Oppmerksomheten rettes nå mot den katolske kirken i Kongo. Med 40.000 valgobservatører under valget har kirken sagt at de har utropt en «klar vinner», men det er forbudt for andre enn valgkommisjonen å kunngjøre resultater.

Alliert med Kabila

– Tshisekedi er ikke Kabilas mann, men han har alliert seg med noen av Kabilas støttespillere. At det var han som vant minsker faren for opptøyer, for han har sine tilhengere i urolige områder i hovedstaden Kinshasa og regionen Sakaj. Det er såkalte «hot-spots», der det kunne blitt bråk om deres favoritt tapte valget, forklarer Øyen.

Han tror også Tshisekedi kan gjøre et forsøk på å skape fred i det borgerkrigsherjede Øst-Kongo, gjennom støtte fra nettopp allierte av Kabila. Men det vil uansett være en vrien oppgave, etter flere tiår med kamper og uroligheter.

Øyen tror heller ikke det er særlig sannsynlig at Kabila blir stilt til ansvar for anklagene om sin rolle i borgerkrigen, eller den enorme korrupsjonen han beskyldes for.

– Man kan ikke si noe sikkert, men dette er Kongo, og det vil være spesielt om Kabila etterforskes. Av de to fra opposisjonen, var det den tapende kandidaten Fayulu som var den hardeste kritikeren av Kabila.

PS : Frankrikes regjering mener det egentlig var Fayulu som vant: – Det ser absolutt ut til at det foreløpige resultatet ikke stemmer overens med de virkelige resultatene, sier den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian, ifølge NTB.