Vogn fra øltog kan ha forårsaket togulykken

UTENRIKS 2019-01-02T12:42:03Z

En godsvogn som ble blåst av kan ha forårsaket ulykken på Storebæltsbroen i Danmark, som tok seks liv onsdag morgen.

Publisert: 02.01.19 13:42

Det var like etter klokken 07.30 onsdag morgen at nødetatene rykket ut etter melding om en togulykke på den såkalte lavbroen mellom Fyn og Sprogø. Seks døde i ulykken, og 16 ble skadet.

Et lyntog og et godstog var involvert i ulykken. Det var 131 passasjerer og tre medarbeidere om bord på lyntoget da ulykken skjedde. Alle de døde er passasjerer, ifølge DSB.

Bo Haaning i Havarikommisjonen sier til Ritzau at årsaken kan være at en av godstogets vogner kan ha blitt blåst av og forårsaket ulykken. Denne vognen ligger på sporet, og kan ha rammet lyntoget foran eller på siden.

– Det var en tom lastebilvogn som sto på en godsvogn som falt av. Den har enten truffet toget, eller også har toget kjørt inn i den, sier Bo Haaning til DR Nyheder .

Haaning kan ikke si med sikkerhet at det er vognen, og ikke en annen gjenstand, som traff toget. Havarikommisjonen er fortsatt i oppstartsfasen, påpeker han.

– Nå samler vi inn alle opplysninger vi kan få på stedet, og etterpå skal vi samle inn masse andre data; fra vindhastighet til hvordan godsvognen er lastet til hvordan reglene er for om Storebælt skal stenge broforbindelsen, sier Bo Haaning i Havarikommisjonen til danske TV 2 .

Dette arbeidet kan ta både uker og måneder, ifølge Haaning.

Hadde tillatelse

Toget tilhører Deutsche Bahn, og hadde tillatelse til å kjøre over broen i dag tidlig, ifølge Jan Wildau, visepresident for corporate affairs i Deutsche Bahn Skandinavia.

– Det var dessverre vårt tog som var involvert i en ulykke på på Storebæltsbroen, sier han til Ekstra Bladet .

Til TV 2 sier Wildau at godstransporten kjørte i overensstemmelse med Banedanmark.

– Vi fikk grønt signal fra Banedanmark, sier han.

Dette betyr at det skal være sikkert å kjøre over broen.

– Vi var klar over at det blåste kraftig. Vårt set-up er vanligvis meget robust, og burde kunne klare det, sier Wildau.

Til TV 2 bekrefter Carlsberg at deres last er involvert i ulykken.

– Vi er dypt berørt. DB Cargo har klokken 09.30 meddelt oss at det er skjedd en ulykke med vårt gods. Det er DB Cargo som er operatør for denne delen av vår transport, og de pleier å transportere gods på en forsvarlig måte, sier pressesjef i Carlsberg, Kasper Elbjørn.

Sund og Bælt, som avgjør hvilke kjøretøy som får kjøre over broen, påpeker at det er et skille mellom høybroen, som ligger mot øst og lavbroen som ligger mot vest. I tillegg er høybroen dobbelt så høy som lavbroen.

– Derfor vil det typisk være høyere vindhastigheter på østbroen, sier Kim Agersø Nielsen, teknisk sjef hos Sund og Bælt.

Det skal være vanligere at høybroen blir stengt enn at lavbroen, der togene går, blir det. Natt til onsdag var høybroen lukket for vindfølsomme kjøretøy, mens det gikk togtrafikk på lavbroen.