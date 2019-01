1 av 2 PÅ TUR: Nord-Koreas leder Kim Jong-un vinker til menneskene på plattformen i det toget hans forlater Dandong stasjon i Kina, 29. mars 2018. REUTERS TV / KRT

Topphemmelig togtur: Er Kim på vei til Kina?

Et tog har krysset grensen fra Nord-Korea til Kina, melder sørkoreanske medier. Nå spekuleres det i om Kim Jong-un er på nytt Kina-besøk.

Toget passerte den kinesiske grensebyen Dandong rundt klokken 23.15 lokal tid, ifølge en kilde med kjennskap til saken, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap . Det er ventet at toget skal ankomme Beijing i 10-tiden tirsdag formiddag lokal tid.

– Det er ikke bekreftet hvorvidt en høytstående nordkoreansk tjenestemann er ombord i toget, sier kilden til Yonhap, og legger til at alle nordkoreanske tog er grønnmalt.

Titalls kjøretøyer og sikkerhetspersonell sperret av veiene rundt togstasjonen i Dandong før toget passerte. Mye politi ble også sett nær Yalu-elven, som danner grensen mellom de to landene. Det skal ikke ha vært mulig å bestille rom på hoteller langs elven med utsikt mot grensen.

På den kinesiske mikrobloggtjenesten Weibo har flere klaget over trafikale begrensninger nær togstasjonen og spekulert rundt et mulig besøk fra Nord-Korea .

Hvis det bekreftes at Kim Jong-un er ombord i toget, vil dette i så fall være hans fjerde Kina -besøk på mindre enn ett år. Kim reiste til Kina og møtte president Xi før det historiske toppmøtet med Sør-Koreas president Moon Jae-in og president Donald Trump i fjor.



1 av 2 GOD TONE: Kinas president Xi Jinping (til høyre) og Nord-Koreas leder Kim Jong-un fotografert under en velkomstseremoni i Beijing 19. juni i fjor. På under ett år har Kim besøkt Kina minst tre ganger. XINHUA

Et nytt møte mellom Kim og Xi nå, kan komme i forkant av et møte nummer to mellom Kim og Trump - et møte den amerikanske presidenten har sagt vil finne sted i en «ikke altfor fjern fremtid».

Kinas president Xi skal på sin side ha planer om et besøk til den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang senere i år for å markere 70-årsjubileet for at de to landene opprettet diplomatiske forbindelser.