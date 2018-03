RETTSAK: Tidligere Playboy-modell Karen McDougal hevder hun har hatt et forhold til Donald Trump, nå går hun til sak for å kunne fortelle om forholdet. Foto: Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Playboy-modell til rettssak mot Trump

Publisert: 20.03.18 23:07 Oppdatert: 20.03.18 23:39

Tidligere Playboy-modell Karen McDougal går til sak mot Donald Trump, for å kunne stå fram med sin historie.

Den tidligere Playboy -modellen hevder ifølge The New Yorker at hun har hatt et forhold til presidenten, og at hun skal ha gått med på en avtale om å forbli taus om forholdet under valgkampen i 2016.

Tirsdag gikk hun til rettssak for å bli løst fra avtalen.

I likhet med pornoskuespiller Stormy Daniels, skal forholdet ha startet i 2006 . McDougals forhold med presidenten skal ha vart i ni måneder. Hun hevder hun ble betalt 150.000 dollar for å holde tett om forholdet.

Dermed har nok en kvinne hevdet å ha hatt en affære med USAs president, og at det skal ha blitt betalt store summer for å holde tyst om forholdene.

Tidligere denne måneden saksøkte pornoskuespiller Stormy Daniels Donald Trump. Hun hevder at presidenten aldri skrev under på taushetserklæringen om deres påståtte affære.

Donald Trumps advokat Michael Cohen hevder han betalte 130.000 dollar av sin egen lomme til pornostjernen, men nektet å fortelle hvorfor. Donald Trump og Det hvite hus har nektet for affæren med pornoskuespilleren.