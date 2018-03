I FN: Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide har denne uken vært i New York. Foto: Jostein Matre

Eriksen Søreide taus om Trumps valg av utenriksminister

Publisert: 16.03.18 20:38

NEW YORK (VG) USAs neste utenriksminister er klimaskeptiker og har sagt at atomavtalen med Iran er dårlig. Ine Eriksen Søreide ønsker ikke å røpe om hun vil ta disse tingene opp med Mike Pompeo første gang de møtes.

Tirsdag denne uken ble Rex Tillerson sparket av Donald Trump fra jobben som USAs utenriksminister. Selv om den tidligere ExxonMobil-sjefen har vært omstridt blant mange, var det fra et norsk standpunkt positivt at han i motsetning til presidenten ønsket å holde USA både i atomavtalen med Iran og klimaavtalen fra Paris.

Nå har Donald Trump utnevnt CIA-direktør Mike Pompeo til å overta for Tillerson. Forutsatt at han blir godkjent av Senatet, som har republikansk flertall, betyr det at USA får en utenriksminister som er mer på linje med presidenten i hans «amerika først»-tankegang.

Pompeo har blant annet uttalt seg negativt til nettopp Iran- og Parisavtalene. Vår egen utenriksminister vil likevel ikke ta sorgene på forskudd, eller spekulere i om USAs utenrikspolitikk nå vil ta en enda mer proteksjonistisk retning.

– Først må vi jo se om han faktisk blir godkjent og får jobben, og så er det uansett for tidlig å si hva slags politikk han vil føre sammenlignet med Tillerson, sier Eriksen Søreide til VG utenfor FNs hovedkvarter i New York.

Her deltar hun på møter i regi av FNs kvinnekommisjon.

Har møttes før

På spørsmål om hva den norske utenriksministeren kommer til å ta opp med det som trolig blir hennes nye, amerikanske kollega når de møtes for første gang røper hun ingenting.

– Jeg ønsker ikke å forskuttere det.

– Men vil det være naturlig å gi uttrykk for hva Norge mener om disse internasjonale avtalene, og oppfordre ham til å følge i Tillersons fotspor?

– Det er godt kjent at Norge mener både Iran-avtalen og Paris-avtalen er gode avtaler. Ingen slike avtaler er perfekte, men vi mener det er et bedre alternativ å ha dem enn å ikke ha dem, sier Eriksen Søreide.

Hun har allerede møtt Pompeo en gang tidligere, mens hun var forsvarsminister og han var kongressrepresentant fra Kansas.

– De var en delegasjon fra kongressen i Norge i 2016. Det var et godt møte. Som CIA-sjef er han også en mann som er opptatt av sikkerhet, sier Norges utenriksminister.

Godt forhold til Tillerson

Om Rex Tillersons avgang sier Eriksen Søreide at det alltid er trist å miste kolleger, men at utskiftninger ikke er uvanlig i politikken.

– Jeg hadde et godt arbeidsforhold til Rex Tillerson. Under det første lange bilaterale møtet vi hadde i Washington, D.C. i januar fikk jeg et godt inntrykk av ham. Han fremstod som reflektert og han hadde et engasjement for samarbeidet med Norge, sier Høyre-statsråden.

Forholdet mellom Tillerson og Trump skal ha vært dårlig lenge, og særlig etter at førstnevnte under et møte i fjor skal ha omtalt presidenten som «en idiot». At den avtroppende utenriksministeren flere ganger har uttalt seg motstridende til Trumps mer proteksjonistiske holdninger hjalp ikke på forholdet.

Nå ligger det derimot an til at Donald Trump får en utenriksminister er mer på bølgelengde med ham selv.

– Vi har en veldig sammenfallende tankeprosess. Jeg tror dette blir bra, har presidenten uttalt.