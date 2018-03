NEST BEST: Paulina Aleksandreva ( 25) kan ikke stemme på den utestengte presidentkandidaten Navalnyj, men i hovedkvarteret i St Petersburg registrerer hun seg som frivillig observatør. Foto: Harald Henden

Opposisjonsleder Navalnyj bygger observatørbrigade

Publisert: 18.03.18 14:20 Oppdatert: 18.03.18 14:38

ST PETERSBURG (VG) Aleksej Navalnyj får ikke lov til å delta i presidentvalget, men trener nå opp et nettverk av frivillige observatører til å avsløre valgfusk.

Han er riktignok utestengt fra valget, men Aleksej Navalnyj satser likevel på en massemobilisering på valgdagen førstkommende søndag. Navalnyjs trofaste valgkampmedarbeiderne vil forsøke å spenne bein for en valgtriumf for sittende president Vladimir Putin, gjennom en hær av frivillige valgobservatører.

– En farse

Det er klamt og stappfullt i det beskjedne lokalet et stenkast fra St Petersburgs paradegate Nevskij. På veggen henger t-skjorter og bannere som allerede er for klenodium å regne «Navalnyj 2018», står det trykket. Det skipet er seilt. Den utestengte tidligere presidentkandidaten oppfordrer nå til valgboikott. Han vil likevel at tilhengerne skal gå inn i valglokalene, men da for å telle velgere.

– Vi vil åpne folks øyne for at valget er en farse, et sirkus, og vi mener at hvis vi kan bevise at valgdeltakelsen er lav, lavere enn det myndighetene vil ha det til, er det et bevis på at folket ikke er interessert i de Kreml-godkjente kandidatene, sier Navalnyj-medarbeider Pjotr Popov ( 22), til VG.

Fakta Derfor er Navalnyj utestengt Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj får ikke stille som kandidat på grunn av en betinget dom for underslag i en sak han selv mener er politisk motivert.

Det prestisjefylte «70/70»

I byer over hele Russland foregår det samme: Frivillige observatører får lynkurs i hvordan valgfusk kan avsløres, og gjennom Navalnyjs Youtube-kanal kan de unge følge motivasjonstaler fra den høyt profilerte kandidaten, som selv er korrupsjonsjeger.

Kanskje har Navalnyj satt inn støtet der det kan ramme hardest, for det ligger mye prestisje for Putin i et stort oppmøte på valgdagen.

I russisk media snakkes det om «70/70-oppskriften»: At Putin ønsker å ta fatt på sin fjerde presidentperiode med minst 70 prosents oppslutning i et valg som har minst 70 prosents deltakelse. Det vil isåfall være en økning fra forrige valg, da Putin fikk 64 prosent av stemmene, i et valg der 65 prosent av de stemmeberettigede deltok.

Fakta INGEN UAVHENGIGE MENINGSMÅLINGER Å få et objektivt bilde av hva opinionen i Russland mener er ikke lett, etter at landets eneste uavhengige meningsmålingsinstitutt i fjor ble stemplet som en «utenlandsk agent». Instituttet, som heter Levada, får nå ikke lov til å publisere materiale som kan « påvirke valget».

Ignorerer valganbefalinger

Selv om utfallet av russiske valg ofte er forutsigbare, åpnes det for uavhengige observatører. Men det var likevel flere tilfeller av trakassering og vold mot frivillige observatører ved forrige valg, ifølge organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE).

Russland har latt være å følge de fleste av anbefalingene som landet har fått for å legge bedre tilrette for uavhengige valg, kunne nyhetsbyrået NTB nylig melde.

Over halvparten av de 121 anbefalingene som OSSE har kommet med de siste 15 årene har ikke blitt iverksatt, og på flere områder viser OSSE-rapporten at det har vært en klar forverring i forholdene for observatører.

Nylig kom beskjeden om at Russlands sentrale valgkommisjon nektet å akkreditere 4500 observatører fra Navanljys kampanje.

Fakta Offisielle valgobservatører 60 langtidsobservatører er utplassert i Russland fra OSSE. Organisasjonen har bedt om å få inn vel 400 observatører for selve valgdagen. ( Kilde: NTB)

Konstant endring

I St Petersburg er det unge ekteparet Irina ( 24) og Aleksej (26) i ferd med å fylle ut et skjema for å bli observatører.

– Du kan si at en enkelt handling som dette, ikke endrer landet. Men jeg tror på at det å gjøre noe sammen skaper en energi som driver oss videre. Det kan til slutt utgjøre en forskjell, sier Aleksej til VG.

Valglovene i Russland har blitt endret før hvert eneste nasjonale valg, ifølge Moscow Times . Mellom 2012 og 2017 innførte myndighetene 15 endringer i regler for presidentvalget, viser en oversikt fra den uavhengige valgobservasjonsgruppen Golos .

Navalnyj-frivillig Pjotr Popov sier det er helt umulig å forutsi om han kan stemme på sin foretrukne kandidat ved neste valg.

– I henhold til loven er det visst sånn at Navalnyj er utstengt fra å stille i presidentvalg i 15 år. Men lovene er jo noe myndighetene endrer som de vil, så hvem vet hva fremtiden bringer?