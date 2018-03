RIKMANN PÅ FLUKT: Jevgenij Tjitjvarkin flyktet fra Moskva i 2008. I dag driver han en luksuriøs vinbutikk, hvor kun verdens rikeste har rå til flaskene som står i kjelleren. Foto: Mattis Sandblad / VG

Russer i London-eksil: 100 prosent sikker på at Putin står bak nervegiftangrep

Publisert: 16.03.18 06:20

LONDON (VG) Rikmannen er selv på rømmen fra anklager om kidnapping og utpressing, og hevder han er blitt overvåket. Han er ikke i tvil om hvem som står bak drapsforsøket på eks-spionen i Salisbury.

Inn døren til den fasjonable butikken som huser vin, champagne og konjakk i millionklassen, kommer en fargerik, men for dagen litt stresset Jevgenij Tjitjvarkin.

– Unnskyld! Det er mange som vil ha tak meg nå, sier butikkeieren, som er en krass Putin-kritiker og som hevder han selv er blitt overvåket av russisk etterretning.

Søndag 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury.

Den britiske regjeringen betegner det som et statlig utført drapsforsøk på den tidligere spionen.

– Det er Russland som står bak. Det er helt klart. Jeg er også hundre prosent sikker på at det aldri ville skjedd uten Putins godkjenning, sier butikkeieren til VG.

Etter en artikkel i New York Times har verdenspressen ønsket å få et ord med Jevgenij Tjitjvarkin. Den rike russeren, med snurrebart og rosa bukser, titter ut i gaten hvor det står Range Rover-ere og Porsch-er står parkert på rekke og rad.

Det var hit han flyktet fra Moskva i 2008.

Før drev han et av Russlands største selskaper innenfor salg av mobiltelefoner, Evroset, mens han samtidig offentlighet ga uttrykk for sine meninger om bestikkelser og korrupsjon i statsapparatet.

Han ble selv beskyldt for kidnapping og utpressing, noe han benekter. Han hevder at Putin-venner presset ham ut av suksessrike selskapet ved å kreve bestikkelser, og at han etter hvert ikke så en annen utvei enn å forlate landet.

– Dårlig avgjørelse

Statsminister May sa denne uken at nervegiften som ble brukt i angrepet, var av typen Novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Russiske myndigheter avviser alle anklager om russisk innblanding i angrepet. I et hastemøte i FNs sikkerhetsråd onsdag kveld anklaget den russiske ambassadøren Storbritannia for å skape en hysterisk stemning, og ba britene legge frem bevis .

En samlet vestlig verden retter pekefingeren mot Russland, også NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Russland har kunngjort at de utviser britiske diplomater som hevn og at det vil skje snart.

Tjitjvarkin er svært kritisk til Mays avgjørelse om utvise 23 russiske diplomater.

– Det var en veldig dårlig avgjørelse. Dette er kald krig. Det var Russland som startet dette, ved å utøve dødsstraff som hevn mot en eks-spion. Giften er ikke en henrettelse, men tortur. Men nå har også May utøvd en kald krig-handling, sier Tjitjvarkin

– Hvis jeg var henne, ville jeg snakket med andre ledere og fremsatt personlige sanksjoner mot Putin og hans venner.

– Overvåket

Tjitjvarkin hevder han selv ble overvåket den første tiden i eksil i London, og at gjennom en advokat har hørt at russisk etterretning i nyere tid har vært interessert i samtaler han har hatt med venner.

Utenfor hjemmet hans kunne det stå en gruppe menn i timevis i 2009, forteller han. Han skjønte fort, på måten de oppførte seg, at de måtte være russere og at han var under overvåkning.

– De spiste solsikkefrø på en måte russere fra landsbygda gjør. Myndighetene vil nok bare vite hvor jeg bodde og hva jeg drev med, sier Tjitjvarkin

– Jeg har hørt at det er flere russiske spioner i London nå, enn det var under den kalde krigen, sier Tjitjvarkin, noe som også stemmer med det britiske myndigheter uttalte for noen år tilbake.

Vinkjenneren har med årene blitt en krass Kreml-kritiker.

Han kaller valget i Russland førstkommende søndag for «fake» og søndag deltar han i en demonstrasjon utenfor den russiske ambassaden i London.

– Er du redd for hva som kan skje med deg nå, etter angrepet i Salisbury?

– Selvfølgelig, jeg er menneskelig, ikke en robot. Men jeg vil ikke forandre noe på livet mitt, sier Tjitjvarkin