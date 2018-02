FRANSK KYSS: Det var en vennskapelig tone mellom statsminister Erna Solberg og Emmanuel Macron under deres første bilaterale møte i Paris. Foto: Henden, Harald

Solberg møtte den franske presidenten: Macron takker Norge

Publisert: 27.02.18 15:50 Oppdatert: 27.02.18 17:30

UTENRIKS 2018-02-27T14:50:26Z

PARIS (VG) Frankrikes president Emmanuel Macron takket Norge for klimaarbeid og styrking av utdanning internasjonalt da Erna Solberg for første gang besøkte ham i Élyséepalasset.

Det første bilaterale møtet mellom Norge og Frankrike etter at Emmanuel Macron ble president, var preget av vennskapelighet og felles interesser mellom den europeiske stormakten Frankrike og Norge.

Macron gratulerte Norge med de mange OL-medaljene i Pyeongchang, og oppsummerte treffet med Solberg i en lang rekke takksigelser, da de to statslederne møtte pressen i Paris tirsdag formiddag.

– Norge spiller en helt sentral rolle for å få på plass Paris-klimaavtalen og jeg vil takke statsministeren for det sterke engasjementet, sa Macron til Solberg i Élyséet.

Videre uttrykte den franske statsministeren takknemlighet for det norske bidraget til å styrke utdanning globalt, en innsats han betegnet som «ekstremt avgjørende». Macron takket også Norge for deltagelsen i sikkerhetsarbeidet i Sahel.

Støtter Norges havsatsing

For Erna Solberg (H) sto havet øverst på listen over viktige temaer for møtet med Macron. Norge ønsker å ta en lederrolle i bevaringen av verdens hav, og ifølge statsministeren vil hun nå konkretisere hva som må gjøres for å sikre en bærekraftig høsting av denne naturressursen.

Macron er en viktig alliert i denne sammenhengen, mener Solberg.

– Jeg er veldig fornøyd med at Macron ga uttrykk for at han vil delta i arbeidet knyttet til å bygge en allianse mellom landene på rene hav, sa Solberg til VG i Paris etter møtet i presidentens palass.

Fakta Norges storsatsing på hav Erna Solberg lanserte 25. januar at Norge etablerer et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. Panelet skal ledes av statsministeren selv, og vil bestå av regjeringssjefer i en rekke kyststater fra ulike verdenshjørner.

Norge er hovedsponsor bak OECD-rapporten på hav og en stor bidragsyter på hav innen bistand.

FNs næringslivsinitiativ "Global Compact" er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 12.000 deltakere, inkludert 9500 bedrifter fra 160 land. ( Kilde: regjeringen.no )

Teknologiske muligheter

Frankrike er, med sine mange Stillehavsøyer, den nest største havnasjonen i verden. Solberg mener det ligger store muligheter for Norge i det.

– Det er spennende om de er med på havsatsingen, fordi vi har en del teknologi som kan brukes i de store områdene de har i Stillehavet. Vi er opptatt av at Norge skal lykkes med å skape enda mer næringsliv og jobb basert på havområder, og da må havet være sunt, rent og bærekraftig for at vi skal få det til, sa Solberg mens hun spaserte langs Tuileries-hagen etter at det bilaterale møtet var ferdig.

Macron nøkkelfigur

Solberg er svært tilfreds med å ha fått til dette første bilaterale møtet med den franske presidenten, fordi han er «en helt sentral person for å sette Norges interessert på den globale dagsorden», sier hun til VG.

Den franske presidenten fyller det politiske tomrommet som har oppstått når USA har trukket seg mer tilbake fra den globale scnenen og Tysklands statsminister Angela Merkel har slitt i et halvt år med å danne regjering, mener Solberg.

– Macron er jo en tydelig og sterk spiller både på den regionale og globale arenaen for øyeblikket. Det betyr at han er viktig for alle som har ambisjoner om å delta i verdenspolitikken og få sine saker på dagsorden, sa Solberg til norsk presse i Paris.

Statsminister Erna Solberg avsluttet den korte pressekonferansen etter møtet med å gjenta at den franske presidenten har en stående invitasjon til å komme på norgesbesøk. Det nikket Macron ivrig til.

– Ja, jeg vil gjerne komme til Norge. Og ikke bare for å spille håndball eller drive med vinteridrett, smilte den franske presidenten.

Statsministerens program i Paris inneholdt også et møte med den norskeide Frankrike-baserte salgsportalen på nett, Leboncoin, i tillegg til et Bjørnstjerne Bjørnson-arrangement, et besøk på Europas største inkubator for oppstartselskaper, og et møte med skuespillerne i den franske versjonen av Skam.