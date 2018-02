MØTTES ETTER VALGET: Donald Trump og Barack Obama møttes i Det ovale kontor like etter at førstnevnte ble valgt til USAs 45. president i november 2016. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Trump vil ha etterforskning av Obama

Publisert: 21.02.18 18:30

UTENRIKS 2018-02-21T17:30:52Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Den amerikanske presidenten antyder at hans forgjenger, Barack Obama, bør bli etterforsket for at han ikke gjorde noe med Russlands forsøk på å påvirke valget i 2016.

Det skriver Donald Trump på Twitter onsdag:

«Spørsmål: Dersom all Russland-påvirkning skjedde under Obama-administrasjonen, helt frem til 20. januar, hvorfor er ikke de under etterforskning? Hvorfor gjorde ikke Obama noe med innblandingen? Hvorfor er ikke Demokratenes kriminelle handlinger under etterforskning? Spør Jeff Sessions!»

Meldingen er den siste i en rekke de siste dagene der presidenten beskylder Barack Obama for ikke å ha gjort nok for å stoppe Russlands forsøk på påvirkning.

Erkjenner?

Jeff Sessions er selvsagt Trumps egen justisminister, som på et tidlig stadium meldte seg inhabil i Russland-etterforskningen ettersom han var en del av Donald Trumps presidentkampanje, og en del av etterforskningen handler om hvor vidt noen fra den kampanjen samarbeidet med Russland.

Det har Trump gang på gang nektet for at har skjedd. Han har også gjentatte ganger sådd tvil om han tror på det alle etterretningsorganisasjonene, samt flere i hans egen regjering , er enige om; nemlig at Russland forsøkte påvirke valget. En ting de kan ha gjort helt uavhengig av et eventuelt samarbeid med Trumps kampanje.

De siste dagers Twitter-meldinger kan derimot tyde på at han nå endelig erkjenner at det har pågått russisk påvirkning.

Justisdepartementet i USA har så langt ikke kommentert onsdagens twittermelding fra presidenten, der det altså ser ut til at han ønsker handling fra Jeff Sessions mot Obama og hans regjering.

Trump har tidligere uttalt at han mener det var feil av Sessions å erklære seg inhabil, og gitt uttrykk for at han ikke ville ha gitt jobben som justisminister til den tidligere Alabama-senatoren dersom han hadde visst at han kom til å gjøre dette.

– Han kommer aldri til å komme over at Sessions erklærte seg inhabil, sier en kilde nær presidenten til CNN .

Ikke satt sanksjoner i effekt

Det er for øvrig verdt å merke seg at de store amerikanske etterretningsorganisasjonene mener at Russland fremdeles forsøker å blande seg inn i den amerikanske samfunnsdebatten. Noe man ifølge New York Times senest så eksempler på da såkalte russiske trollfabrikker sendte ut twittermeldinger i etterkant av skoleskytingen i Florida forrige uke.

Selv om Donald Trump de siste dagene har gjentatte ganger har skrevet på Twitter at hans forgjenger ikke gjorde noe med Russland-etterforskningen har han heller ikke selv gjort noe etter at han ble tatt i ed som president, 20. januar i fjor.

Han har for eksempel ikke satt sanksjonene, som en nesten samlet Kongress i fjor stemte for, mot Russland i effekt. Det til tross for at han har skrevet under på selve loven.

Dette har presidenten igjen fått kritikk for etter at det forrige uke ble klart at FBIs spesialetterforsker Robert Mueller har tatt ut tiltale mot 13 russere i forbindelse med forsøk på påvirkning amerikanske politiske prosesser og valgprosesser fra 2014 og fram til i dag – deriblant presidentvalget i 2016.

Obama sa ingenting før valget

Mandag hevdet Sarah H. Sanders, pressesekretær i Det hvite hus, at Trump «har gjort en rekke ting for å legge presse på Russland og være hard mot Russland». Hun kom likevel ikke med noen konkrete eksempler, men antydet at det skjedde noe forrige uke som de i løpet av få dager vil fortelle om.

– Han har vært tøffere mot Russland i sitt første år enn hva Obama var i løpet av sine åtte år til sammen, sa Sanders.

Barack Obamas regjering valgte å ikke gå offentlig ut med hva de visste om Russlands forsøk på innblanding i valget før etter det var over, noe de har fått kritikk for blant annet fra enkelte Demokrater.

Etter valget kastet de derimot ut flere titalls russiske diplomater fra USA og stengte to Russiske fasiliteter i landet. Begge deler som en respons på russernes innblanding. Obama tok også saken opp med Putin i forkant av valget, samt at han innførte sanksjoner mot en rekke enkeltpersoner i løpet av sine to siste år i Det hvite hus.