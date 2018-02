1 av 4 PRESIDENT: Abdulla Yaamen taler til sine tilhengere omringet av sikkerhetsvakter. Mohamed Sharuhaan / AP

Maldivene utvider unntakstilstanden

Publisert: 20.02.18 23:39 Oppdatert: 21.02.18 00:28

UTENRIKS 2018-02-20T22:39:54Z

Ferieparadiset Maldivene synker dypere inn i politisk kaos – tirsdag utvidet parlamentet unntakstilstanden i landet, med et vedtak opposisjonen kaller ulovlig.

Maldivene er best kjent som et ferieparadis med kritthvite strender. Landet består av rundt 2000 små øyer, og flere av øyene er dedikert til eksklusive hoteller. I hovedstaden Malé er situasjonen en ganske annen.

Landet har den siste tiden vært under en unntaksstillstand innført av president Abdulla Yameen den 5. februar. Tirsdag ble unntakstilstanden utvidet med 30 nye dager, melder Reuters.

Utenriksdepartementet råder norske reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i landets hovedstad Malé.

– Har kuppet staten

Opposisjonen mener vedtaket om å utvide unntakstilstanden er ulovlig, fordi det kun var 38 parlamentsmedlemmer, som alle var fra regjeringspartiet, som fattet det.

– Denne unntakstilstanden er ulovlig. Yameen har i praksis kuppet hele staten og styrer Maldivene som en militær diktator, sa opposisjonsleder Ibrahim Mohamed Solih tirsdag ifølge Reuters.

Flere land, blant annet USA, India og Canada har sammen med FN oppfordret Yameen om å oppløse unntakstilstanden.

– Et direkte angrep på demokratiet, har FNs menneskerettighetssjef Zeid Ra'ad al-Hussein kalt unntakstilstanden, og advart om «en farlig maktkonsentrasjon i presidentens hender», ifølge ABC News .

Maldivene har ikke villet ikke ta imot FN-hjelp for å løse krisen, og en delegasjon diplomater fra Storbritannia, EU og Tyskland ble tidligere nektet et møte med presidenten, ifølge Reuters .

Derfor er det krise på Maldivene

President Abdulla Yameen hadde full kontroll i maldivisk politikk frem til starten av februar, og anklages for å styre Maldivene med en stadig mer autoritær hånd. Lederne av de to opposisjonspartiene i landet var idømt fengselsstraffer, og det ble innført regler om at parlamentspolitikere ikke kunne skrifte side til opposisjonen, skriver The Economist.

Situasjonen nådde kokepunktet da høyesterett fastslo at ni politiske fanger skulle frikjennes, og at de tolv sparkede opposisjonspolitikere skulle gjeninnsettes.

Dette ville gjort at Yamens største rival, Maldivenes første demokratisk valgte president Mohamed Nasheed som sitter i eksil, ville blitt frikjent. Han hadde også mistet flertallet i parlamentet.

Presidenten har nektet å akseptere dommen. Sikkerhetsstyrker har stormet Høyesterett og arrestert flere dommere og politiske motstandere.

Men kaoset og sammenbruddet i maldivisk politikk har ulmet i bakgrunnen i lang tid før det ble satt på spissen i uken som gikk .

Under president Yameens styre, har Amnesty International rapportert om svekket ytrings- og forsamlingsfrihet, og at regjeringen har vedtatt nye lover som gir muligheten til å rettsforfølge og dysse ned politiske motstandere, menneskerettighetsforkjempere, journalister og sivilsamfunnet.

Yameen har også blitt kritisert for å flørte med Kina og Saudi-Arabia som i de siste årene har investert stort i landet. India får kritikk for å ikke klare å holde kontroll på landet i sin egen bakgård.

Det er nettopp Kina og Saudi-Arabia Yameen nå ser til, og som han har sendt representanter til for å søke hjelp i den politiske krisen Maldivene befinner seg i, ifølge en uttalelsen sendt ut onsdag kveld, skriver Reuters.

Mohamed Nasheed har manet til militær hjelp fra India på Twitter, men India har enda ikke tatt stilling til dette.

Korrupsjon og radikalisering

Maldivene har også hatt økende problemer med både korrupsjon, og radikalisering.

Samtidig som landet med omtrent 400.000 innbyggere får rundt 1,2 millioner turister på besøk hvert år, er også Maldivene det landet som ikke er direkte involvert i krigen mot IS der flest fremmedkrigere har reist til Syria eller Irak sett i forhold til antall innbyggere, ifølge The Guardian.

Tidligere president Nasheed har advart om økt innflytetelse fra radikale religiøse ultrakonservative i sikkerhetsstyrkene og regjeringen til Yameen, ifølge The Washington Post.

Turismeindustrien er preget av flere korrupsjonsskandaler. I et omfattende gravejournalistisk prosjekt viser AlJzeera i serien Stealing Paradise hvordan regjeringen har brukt landets turismeindustri til å hvitvaske store summer penger

Ifølge Maldivenes offisielle turismestatistikk kom 3917 turister til landet fra Norge i 2016.

Yameen knyttes til en omfattende korrupsjonsskandalen fra 2016, der nesten 80 millioner dollar forsvant fra landets offentlig eide turistselskap. Opposisjonen krever at han etterforskes og straffeforfølges, men han har selv nektet for at han er involvert i saken, ifølge The Maldives Independent.

De mange skandalene rundt turismeindustrien i Maldivene har ført til at organisasjonen Ethical Maldives har laget lister der de vurderer om aktører støtter «regjeringer som bedriver korrupsjon, intimidering og undertrykkelse».