SINT: Begeret rant over for presidenten etter at Conway impliserte at han led av en psykisk lidelse. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Trump i Twitter-krig med ektemannen til rådgiveren

Donald Trump kaller George Conway en galning og en «ektemann fra helvete», men kona Kellyanne Conway forsvarer sjefens hissige tone.

Publisert: 20.03.19 21:46







USAs president Donald Trump har en rekke ganger kommet med kritikk mot andre på Twitter. Onsdag morgen var det ektemannen til Trumps rådgiver Kellyanne Conway som fikk gjennomgå:

– George Conway, ofte kalt herr Kellyanne Conway av dem som kjenner han, er SVÆRT misunnelig på suksessen til kona hans og sint for at jeg, med hennes hjelp, ikke ga han jobben han så desperat ønsket. Jeg kjenner han så vidt, men bare se, han er en iskald TAPER og en ektemann fra helvete!

George Conway svarte på kritikken med tre ord: «Du. Er. Gal», skrev han på Twitter.

George Conway har ved flere tidligere anledninger gjort narr av og kommet med kritikk mot Trump, men begeret rant over for presidenten etter at Conway tirsdag tvitret en rekke symptomer på narsissistisk personlighetsforstyrrelse og spurte Trump hvilke av symptomene som ikke stemte for ham.

les også Trump nekter å la seg kneble på Twitter

Kellyanne Conway forsvarer presidentens ytring og sier i et intervju med Politico at Trump er en person som slår tilbake, og at han har sin fulle rett til å svare når noen beskylder han for å en psykisk lidelse.

– Mener du at han bare skal sitte stille å høre på at en ikke faglært person beskylder deg for å ha en psykisk lidelse? spør rådgiveren avisen.

les også Forfatter hevder Trump-rådgiver står bak flest medielekkasjer

Etter at de to hadde kalt hverandre ting på sosiale medier, tok presidenten krangelen et annet sted. Før han skulle holde en tale i Ohio kalt han George Conway en «whack job» (galning).

– Jeg kjenner ham ikke. Han er en galning. Det er ikke engang noe å lure på. Jeg syns han gjør sin fantastiske kone en enorm bjørnetjeneste, sa presidenten ifølge nyhetsbyrået Reuters.

FORSVARER TRUMP: Kellyanne Conway forsvarer president Trump etter at han kom med har kritikk mot ektemannen hennes, George Conway (t.h.), på Twitter. Foto: Joshua Roberts / Reuters / NTB scanpix

Kellyanne Conway sier til Politico at Twitter-krigen mellom ektemannen og Trump ikke påvirker hennes jobb.

– Hvorfor skulle det gjøre det? Har ikke alle forsøkt å få meg bort allerede og her står jeg, sterkere enn noen gang. I går brukte George dagen på å skrive til presidenten på Twitter. Jeg brukte dagen min i møter.