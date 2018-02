BRYTER TABUER: Hovedrolleinnehaver i «Pad Man», Akshay Kumar (i midten) sammen med produsent og kone Twinkle Khanna og skuespiller Radhika Apte, som også spiller i filmen. Foto: Rafiq Maqbool / TT / NTB Scanpix

Film sparker i gang bind-revolusjon i India

Publisert: 08.02.18 14:13

Ny indisk film bryter tabuer rundt menstruasjon. Bind er blitt ny farsott i sosiale medier, ledet an av landets fremste kjendiser.

Filmen, med det passende navnet «Pad Man», har premiere i India i morgen. Men den har allerede rukket å bryte en av de fremste tabuene i det konservative landet, nemlig menstruasjon og tilgang til bind.

Filmen tar utgangspunkt i en sann historie om den indiske entreprenøren Arunachalam Muruganatham, som i fortvilelse over at kona var nødt til å bruke skitne tøyfiller ved menstruasjon, utviklet nye, billige bind.

Han ble kåret til en verdens 100 mest innflytelsesrike av Time magasin i 2014.

9 av 10 uten tilgang til bind

Bare 12 prosent av indiske kvinner har tilgang til bind.

Indiske myndigheter anslår at 70 prosent av kvinnene i India står i fare for å utvikle alvorlige infeksjoner, grunnet bruk av gamle aviser, skitne filler og trespon ved menstruasjon, skriver The Guardian .

En fjerdedel av skolepikene blir hjemme fra skolen ved menstruasjon.

Nå tar filmen Pad Man et oppgjør med stigma rundt menstruell hygiene, og kjendisene kaster seg på.

De siste dagene har flere titalls av landets fremste kjendiser, og tusenvis av indere fotografert seg med et bind i hånden og lagt ut bildet på sosiale medier.

Skuespiller, Amir Khan, med sine 23 millioner følgere, var en av de første som tok utfordringen.

Kunne produseres billig

Muruganatham, som er sveiser av yrke, kom opp med en revolusjonerende metode som gjorde at menstruasjonsbind kunne produseres billig.

Metoden har ført til at bind kan kjøpes og brukes av fattige kvinner på landsbygda.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at «Pad Man» også har gitt et dytt til bedrifter som produserer bind.

– Vi pleide å få seks til syv telefoner om dagen før, men nå får vi rundt 20 fra folk som har spørsmål om maskinene våre etter at de så traileren til «Pad Man», sier Suhani Mohan, som driver en bedrift i Mumbai som produserer bind.

Store kjendiser

Den ene Bollywood-stjernen etter den andre har posert med bind i hånden. Blant disse er Tiger Shroff, med sine to millioner følgere på Twitter:

Filmens hovedrolleinnehaver, Sonam Kapoor, med sine tolv millioner følgere, skriver på Twitter at menstruasjon ikke er noe å skamme seg over.

Aditi Rao Hydari er en annen skuespiller som har slengt seg på kampanjen: