KLAR FOR OL: Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal ha holdt en svær militærparade i hovedstaden før hans lillesøster reiser til nabolandet for å overvære OL. Foto: – / KCNA VIS KNS

Nord-Korea holdt stor militærparade før OL-åpningen

Publisert: 08.02.18 08:51

Nord-Korea holdt torsdag en militærparade på Sung Square, dagen før Sør-Korea skal holde åpningsseremonien for de olympiske lekene i Pyeongchang.

Det skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Omtrent 13.000 soldater skal ha trent til paraden i måneder i forkant. Den markerer 70-årsdagen for regimet.

Nord-Korea har årlige militærparader. Vanligvis blir de holdt i april, men i år ble den flyttet frem som et tilsvar til kritikken fra USA, skriver BBC.

En talsperson fra de sørkoreanske myndighetene sier at titusener av mennesker deltok eller så på paraden torsdag morgen lokal tid i Pyongyang.

Den skal ha startet på Kim ll Sung Square og dermed gått gjennom hovedstadens gater.

CNN skriver at internasjonal media ikke var invitert til å dekke begivenheten, og meldinger i forkant sa at den skulle inneholde raketter og missiler.

Analytikere mener at Nord-Koreas strategi tyder på at landet både forsøker å bli regnet som en atommakt, samtidig som det håper på å svekke sanksjonene. Nord-Korea ønsker og å så splid mellom Sør-Korea og USA ved å vise fram en mykere siden under OL, ifølge NTB.

Lillesøster reiser til OL

Kim Jong-uns lillesøster, Kim Yo-jong, reiser til Pyeongchang for å overvære vinterlekenes åpningsseremoni fredag . Da skal de to nabolandene gå under felles koreansk flagg.

Dette er den første gangen en representant fra familien besøker Sør-Korea. Kim Yo-Jong antas å være i slutten av 20-årene. Hun er medlem av Nord-Koreas politbyrå, som er landets øverste styringsorgan, og som ledes av broren Kim Jong-un. Hun antas også å være en av Kims nærmeste fortrolige.

Også Kim Yong-nam, som er Nord-Koreas seremonielle statsoverhode, skal være til stede under OL.

Det er til sammen 22 utøvere som skal konkurrere under OL i tillegg til en delegasjon på 280 personer. De fleste ankom onsdag.

Sør-Koreas president Moon Kae-in skal ha et lunsjmøte med Yo-jong og andre i Nord-Koreas OL-delegasjon. Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap vil hun etter alt å dømme overlevere et personlig budskap fra broren under lunsjen. Hvor måltidet skal inntas, er ikke kjent.

– President Moon vil ta imot den nordkoreanske delegasjonen og ha lunsj med dem 10. februar, opplyste en talsmann for Sør-Koreas president torsdag.

Vil ikke møte USA

På torsdag uttalte Nord-Korea at de har «overholde ingen planer» om å møte USA under OL i Sør-Korea, melder landets statlige nyhetsbyrå KCNA ifølge NTB.

Meldingen kom etter at visepresident Mike Pence onsdag sa at USA snart vil offentliggjøre de hardeste sanksjonene mot Nord-Korea så langt.

– USA vil ikke la Nord-Koreas propaganda kapre OL, sa Pence.

(NTB/VG)