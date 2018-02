ØVER: To forskere iført nyutviklede romdrakter tester ut georadar til bruk på framtidige Mars-reiser. Foto: AP / NTB scanpix

Trener på Mars-oppdrag i Omans ørken

NTB

Publisert: 08.02.18 16:35

Ørkenen sør i Oman ligner så mye på Mars at over 200 forskere fra 25 land har valgt den som base for ny teknologi som skal brukes på en bemannet ferd til Mars.

Forskerne skal tilbringe de neste fire ukene i ørkenen sør i Oman, nær grensen mot Jemen og Saudi-Arabia. Få dyr og planter klarer å overleve forholdene i dette området, der temperaturen kan nå 51 grader på dagtid.

– Den vellykkede oppskytingen av SpaceX sin Falcon Heavy-rakett denne uken har ført til at vi nå er i en helt annen liga og kan begynne å tenke på hva vi ønsker å sende ut i rommet og frakte til Mars, sier Kartik Kumar.

Oppblåsbar

Forskerne har opprettet en Mars-base som består av en enorm 2,4 tonn tung oppblåsbar struktur, omringet av konteinere som er omgjort til blant annet flere laboratorium.

Radarer, kommunikasjonssystemer med innlagt ti minutters forsinkelser for å simulere forsinkelsen mellom jorda og Mars, og nyutviklede kjøretøy og en ny generasjon romdrakt, er noe av det som forskerne nå tester ut.

Neste steg vil være å håndtere reelle problemer som medisinsk nødhjelp og det å være isolert på en fremmed planet.

Optimisme

Regjeringen i Oman tilbød seg å være vert for prosjektet AMADEE-18 under et møte i FNs komité for fredelig bruk av det ytre rom (COPUOS). Prosjektet ledes av det østerrikske romfartsorganet (OeWF).

Optimismen er til å ta og føle på.

– Den første personen som skal gå på Mars er allerede født. Kanskje vedkommende akkurat nå sitter i et klasserom i Oman, eller i Europa, i USA eller i Kina, sier Joao Lousada, som er en av deltakerne på oppdraget.