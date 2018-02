1 av 8 PENIS-STATUER: I Haeshindang Park, bedre kjent som "penis park" finner du peniser i alle former - laget som monumenter over fertiliteten Foto: ERIC GAILLARD, REUTERS

Oppsving for Sør-Koreas penis-park

Publisert: 14.02.18 17:04

UTENRIKS 2018-02-14T16:04:07Z

Turistene får ikke nok av de erigerte kunstverkene i denne sørkoreanske byen.

Havnebyen Sinnam er nabobyen til vinter-OL i Pyeongchang og sightseeing-kåte turister flokker seg i disse dager til Haeshindang Park, som denne parken egentlig heter, skriver nyhetsbyrået Reuters .

Haeshindang Park, bedre kjent som «penis park», er laget som et monument over fertiliteten – basert på en lokal legende om en fisk og jomfru. Denne litt sære attraksjonen har fått et en oppsving nå under OL, og parken fylles daglig av nysgjerrige OL-turister.

I parken finner man penis-totempåler, penis-benker og penis-klokkespill. Det finnes også en penis-kanon i parken – med et skilt som advarer folk om å sitte over skrevs på den ...

– Jeg har vært jorden rundt, og jeg har aldri sett noe som ligner dette, sier briten Keith Childs til Reuters.

Han er med en gruppe som jobber i OL-landsbyen og har tatt den timelange turen fra Pyeongchang.

Veldig lav fertilitet i landet

Legenden som har inspirert parken er like merkelig som utsmykningen:

En jomfru fra denne havnebyen skal ha dødd under en storm mens hennes kjæreste høstet sjøgress fra en bukt i nærheten. Etter dette var det visstnok ingen som klarte å fange fisk, før en av fiskerne urinerte i sjøen ...

Fiskerne i byen reiste deretter et fallossymbol på klippene over byen for å tilfredsstille jomfruens ånd, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Denne legenden – og penis-parken står i skarp kontrast til Sør-Koreas nåværende fertilitetssituasjon. Landet har nemlig en av de laveste fødselsratene i verden. Blant de 35 rikeste landene i verden har Sør-Korea aller lavest fødselsrate.