Labours partileder Jeremy Corbyn, her sammen med Labours brexittalsmann Keir Starmer under et besøk i Brussel. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB scanpix

Nederlag for Corbyn

Labours alternative plan for brexit ble stemt ned i Underhuset. Dermed kan en ny folkeavstemning rykke opp som plan A for det britiske opposisjonspartiet.

NTB

Publisert: 27.02.19 21:04







Et flertall på 323 mot 240 folkevalgte sa nei til Labour -planen da den kom opp til avstemning onsdag kveld.

Labours krav har vært at Storbritannia må gå inn for en tollunion med EU og en tettere tilknytning til EUs indre marked enn statsminister Theresa May og hennes konservative toryregjering har lagt opp til.

Labours partileder Jeremy Corbyn varslet tidligere denne uken at opposisjonspartiet vil gå over til å støtte en ny folkeavstemning om EU-utmeldingen hvis deres egen plan ikke får flertall – for slik å «forhindre en skadelig torybrexit».

I alt fire forslag til instrukser om veien videre for forhandlingene med EU om brexit kom opp til avstemning i Underhuset onsdag kveld.

De folkevalgte stemte også ned et forslag fra det skotske nasjonalistpartiet SNP om å vedta at Storbritannia ikke under noen omstendighet skal forlate EU uten å ha en avtale om vilkårene for skilsmissen på plass.

Et annet forslag fra den konservative parlamentarikeren Alberto Costa fikk derimot flertall.

Costas forslag er at statsminister Theresa May må ta initiativ til en separat avtale med EU for å sikre borgernes rettigheter uansett hvordan de øvrige forhandlingene går.