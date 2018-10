FORSVUNNET: Journalisten Jamal Khashoggi har vært sporløst borte siden starten av oktober. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Donald Trump om forsvunnet journalist: Ser ut til å være død

Samtidig varsler USAs president at konsekvensene «må bli svært alvorlige» for Saudi-Arabia hvis det viser seg at landet står bak.

Publisert: 18.10.18 22:16 Oppdatert: 18.10.18 22:43

Den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi (59) fra Saudi-Arabia ble sist sett ved det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Tyrkiske myndigheter mener han ble drept på mest brutale vis der inne, noe Saudi-Arabia nekter for.

Under et valgkampmøte i Montana erkjenner USAs president Donald Trump for første gang at den forsvunnede journalisten Jamal Khashoggi trolig er død.

– Det ser absolutt sånn ut for meg, svarer han på spørsmål fra journalister, og legger til:

– Det er veldig trist.

Trump sa ikke hva han baserte konklusjonen på, men varsler om at konsekvensene «må bli svært alvorlige» for Saudi-Arabia dersom det viser seg at landet står bak.

Saudiarabiske og tyrkiske myndigheter skal gjennomføre separate etterforskninger rundt journalistens forsvinning.

Tyrkiske myndigheter fikk natt til tirsdag, to uker etter forsvinningen, få komme inn i konsulatet for å foreta egne undersøkelser. De varte i åtte timer. Ifølge den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan skal etterforskerne ha funnet det som beskrives som «sikre beviser» på at drap var blitt «malt over».

USAs utenriksminister Mike Pompe reiste denne uken til Ankara for toppmøter angående Khashoggi-saken, og uttalte torsdag at USA ønsker å gi Saudi-Arabia «noen dager til» på å fullføre etterforskningen.

Torsdag kveld norsk tid annonserte USAs finansminister at han trekker seg fra en planlagt økonomi-konferanse i Saudi-Arabia kommende uke. Avgjørelsen skal ifølge flere amerikanske medier være tatt på bakgrunn av forsvinningssaken.

Khashoggi har kritisert den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman i kommentarartikler for Washington Post. Han har bodd i selvvalgt eksil i USA siden i fjor, men har tidligere jobbet som journalist i hjemlandet og som rådgiver for saudiarabiske myndigheter.