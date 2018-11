UTSTØTT: Steve King vil bli gjenvalgt til Representantenes hus, men Det republikanske partiet vil ikke ha noe med ham å gjøre. Foto: BRIAN FRANK / NTB scanpix

USA-valget: En kandidat så rasistisk at partiet hans ikke støtter ham

Republikaneren Steve King støtter høyreekstremister og kommer med rasistiske uttalelser. Partiet vil ikke støtte ham i det amerikanske mellomvalget.

Publisert: 05.11.18 07:44 Oppdatert: 05.11.18 08:10

Det er høyt under taket i de to dominerende politiske partiene i USA . Når de fleste kandidater til politiske verv kommer fra bare to partier, må partiorganisasjonene favne et bredere politisk spektrum enn norske partier gjør.

Men selv i USA kan enkelte kandidater bli for ekstreme for de etablerte partiene. Republikaneren Steve King er valgt inn i Representantenes hus i Kongressen fra delstaten Iowa. Han kan derimot ikke regne med støtte fra resten av Det republikanske partiet under årets mellomvalg i USA.

Den nasjonale republikanske kongresskomiteen (NRCC), som jobber for å få republikanske kandidater valgt til Kongressen, rykket nylig ut for å understreke at de ikke vil hjelpe King med å bli gjenvalgt.

«Kongressmedlem Steve Kings kommentarer, handlinger og retweets er fullstendig upassende. Vi må stå opp mot høyreekstremisme og hat i alle former. Jeg tar sterkt avstand fra oppførselen hans», skriver Steve Stivers, leder av NRCC, på Twitter .

Vil ha elektrisk gjerde

King har kommet med en rekke kontroversielle uttalelser siden han først ble valgt inn til Kongressen i 2002. Allerede i 2006 foreslo han å bygge en mur langs grensen mot Mexico, lenge før Donald Trump begynte å spre det samme budskapet. Men King vil gjøre det ekstra vanskelig for innvandrere å ta seg over muren.

«Vi kan også sende strøm gjennom gjerdet. Ikke så sterk at den tar livet av noen, men slik at det virker avskrekkende. Vi gjør det med dyr hele tiden», uttalte han i en debatt i Representantenes hus .

I likhet med Trump, har King spredt konspirasjonsteorien om at Barack Obama ikke er født i USA, og dermed ikke hadde rett til å bli amerikansk president. King har også hevdet at terrorister ville feire valget av Obama som president.

«Hvis han blir valgt som president, så vil flere radikale ekstremister og deres støttespillere danse i gatene enn de gjorde 11. september, for de kan erklære seier i kampen mot terror», uttalte han i 2008 .

Han har også hevdet stilt spørsmål ved hva andre enn hvite har bidratt med til sivilisasjonen.

«Gå gjennom historien, og se på hvile bidrag forskjellige kategorier av mennesker har kommet med. Hvor har noen andre undergrupper av mennesker bidratt mer til sivilisasjonen?» uttalte han i en paneldebatt på TV-kanalen CNBC.

«Vi kan ikke gjenreise vår sivilisasjon med andre folks babyer», har han skrevet på Twitter .

Konspirasjonsteorier

En rekke utspill fra King de siste ukene fikk begeret til å renne over for Det republikanske partiet. King retweetet en melding fra den britiske nynazisten Mark Collett, og han har uttrykt støtte til den kanadiske høyreekstremisten Faith Goldy.

Nylig var King i Østerrike, der han møtte representanter for det høyrepopulistiske Frihetspartiet. Partiet første leder var en kjent nazist.

«Hva får vi av mangfold, som vi ikke allerede har? Meksikansk mat, kinesisk mat, slike ting. Vel, det er greit. Men hva får vi, som vi ikke har, og som er verdt prisen? Vi har allerede et stort mangfold i USA», sa han i et intervju med det østerrikske magasinet Unzensuriert .

I intervjuet ble King spurt noen enkeltpersoner som arbeider for å bytte ut befolkningen i Vesten. Han svarte med å beskylde investoren George Soros for å stå bak, en vanlig konspirasjonsteori blant høyreekstreme.

Til tross for kontroversene, har King blitt gjenvalgt gang etter gang. I 2016 fikk han 61 prosent av stemmene. I år blir konkurransen hardere. Flere donorer har trukket støtten til King. Den demokratiske utfordreren J.D. Scholten har samlet inn 900.000 dollar i løpet av den siste uken før mellomvalget.

Valget blir jevnt. De siste meningsmålingene gir King en ledelse på ett prosentpoeng.