BRYTER SAMARBEIDET: Devlet Bahceli, leder for nasjonalistpartiet MHP, vil ikke lenger samarbeide med Recep Tayyip Erdogans AKP. Her møttes de to etter valgsuksessen i sommer. Foto: AP

Erdogan mister flertall i parlamentet

UTENRIKS 2018-10-23T10:37:15Z

ISTANBUL (VG) Nasjonalistpartiet MHP forlater alliansen med president Erdogans regjeringsparti AKP etter politisk strid.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 23.10.18 12:37

Da president Recep Tayyip Erdogan og hans parti AKP gikk seirende ut av parlamentsvalget i juni, var det takket være en allianse med nasjonalistpartiet MHP.

Til sammen fikk partiene 57,3 prosent, og sikret seg dermed 344 av de 600 setene i parlamentet. Men nå mister Erdogan og hans AKP flertallet i parlamentet.

Tirsdag, rett før Erdogan skulle fortelle «den nakne sannhet» om det angivelige drapet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi, ble nyheten om omfattende politiske endringer på hjemmebane kjent.

MHPs partileder Devlet Bahceli melder at partiet trekker seg fra alliansen med AKP grunnet en strid om amnesti for fanger. Nyheten kom først i Haber Türk.

Avgjørelsen kom brått på Erdogan, ifølge Middle East Eye .

Mektig president, men trenger fortsatt flertall

Under det kombinerte president- og parlamentsvalget i sommer, ble Erdogan gjenvalgt til fem nye år ved makten . Han er blitt Tyrkias mektigste president, etter at en lovendring ble vedtatt ved marginalt flertall under en folkeavstemning våren 2017 .

Lovendringen ga Erdogan utvidede fullmakter. Under det nye presidentsystemet kan Erdogan i praksis utnevne dommerstanden, og både foreslå og iverksette lovendringer.

Parlamentet har mistet mye innflytelse, men Erdogan må fortsatt ha flertall i parlamentet for å kunne godkjenne statsbudsjettet og for å endre grunnloven. Denne jobben vil altså bli mer krevende uten MHP.

Ikke minst vil Erdogans AKP få det langt mer krevende i det kommende lokalvalget våren 2019. MHPs Bahceli melder nå at AKP ikke kan forvente partiets støtte under valget.

Den tyrkiske liraen har allerede falt tre prosent mot dollaren, og nyheten skal ha forsinket Erdogans tale for parlamentet om Khashoggi, melder Tyrkia-eksperten Michael Daventry på Twitter.

Ville gi fanger amnesti

MHP har foreslått å gi beskyttelse mot rettslig forfølgelse for personer dømt for en rekke forbrytelser, noe Erdogans AKP har vært sterkt imot, skriver storavisen Hurriyet Daily News .

Forslaget går ut å gi fem års strafferabatt til en rekke innsatte, men dette skal ikke gjelde angrep på staten, drap, terrorisme og seksualisert vold. Rundt 163.000 personer vil kunne omfattes amnestiet, og vil bli løslatt dersom forslaget blir vedtatt i parlamentet.

Amnestiet er blitt beskrevet som en «rød linje» for AKP.

– Vi vil ikke bli husket som regjeringen som frikjente doplangere på et tidspunkt da over 50.000 personer sitter fengslet for narkotikaforbrytelser, sa Erdogan søndag.