TERRORANKLAGET PASTOR: Andrew Brunson ble pågrepet i Tyrkia i 2016, tiltalt for terrorvirksomhet. Foto: AFP

Tyrkia: Terrortiltalt amerikansk pastor løslates

UTENRIKS 2018-10-12T13:42:37Z

ISTANBUL (VG) En tyrkisk domstol løslater den terrortiltalte pastoren Andrew Brunson (50) fra husarrest. Han kommer snart hjem til USA, melder president Trump.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 12.10.18 15:42 Oppdatert: 12.10.18 17:05

Saken om den evangeliske pastoren Andrew Brunson fra North Carolina har skapt full strid mellom de NATO-allierte Tyrkia og USA .

Brunson har sittet varetektsfengslet, senere i husarrest, i over to år tiltalt for terrorvirksomhet og spionasje.

Tyrkiske myndigheter mener Brunson har forbindelser til Gülen-nettverket, som ifølge Ankara sto bak kuppforsøket sommeren 2016 . Brunson ble dessuten tiltalt for å ha bånd til den forbudte kurdiske geriljaen PKK. For dette risikerte han 35 års fengsel.

Dømmes – men løslates

Fredag var det fjerde høring i saken i kystbyen Aliaga nord for Izmir ved Egeerhavet.

Retten dømte Brunson til tre år og én måneds fengsel for å ha «støttet en terrorgruppe». Domstolen vedtok imidlertid å oppheve Brunsons husarrest og reiseforbud fordi han har sittet så lenge i varetekt.

Dermed står Brunson fri til å forlate Tyrkia . Pastoren har bodd i Tyrkia i 23 år, og drev en kirke i Izmir.

USAs president Donald Trump har personlig engasjert seg i saken. Fredag skriver Trump på Twitter: «Jobber veldig hardt med pastor Brunson!»

Og dernest: «Pastor Brunson nettopp løslatt. Vil vende hjem snart!»

Løslatelsen skjer som følge av en hemmelig avtale inngått mellom tyrkiske og amerikanske myndigheter, melder NBC.

Den tyrkiske avisen Hurriyet Daily News melder at fredags høring inneholdt overraskende elementer som ledet opp til løslatelsen. Aktoratet skal ha vært betraktelig mildere stemt enn tidligere, og nøkkelvitner skal ha endret forklaring og gått tilbake på påstander mot Brunson.

Pastoren har hele tiden hevdet sin uskyld.

Storpolitiske konsekvenser

Saken om Andrew Brunson handler om mye mer enn et enkeltindivid. Den er blitt et viktig anliggende for to av verdens mektigste aktører, USAs Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Bakgrunn: Derfor er forholdet mellom USA og Tyrkia så dårlig

Brunson ble en del av de omfattende utrenskingene som har foregått i Tyrkia etter det mislykkede kuppforsøket. Erdogan har lenge foreslått at USA kan få tilbake Brunson, dersom Tyrkia får tilbake Fethullah Gülen , mannen de mener er selve regissøren bak kuppforsøket. Gülen lever i selvpålagt eksil i Pennsylvania.

Kommentar: Trump og Erdogans hanekamp

USA har ikke etterkommet tyrkernes utleveringskrav. Samtidig har amerikanerne blitt stadig mer insisterende i kravet om å få sin mann, Brunson, utlevert.

Donald Trump, som har en stor evangelisk velgerskare, har involvert seg direkte i pastor-saken. Den amerikanske presidenten har omtalt Brunson som en «god, kristen familiemann og et fantastisk menneske».

I august nådde pastorsaken nye høyder, da USA innførte sanksjoner mot to tyrkiske ministre, og doblet tollavgiften på tyrkisk metall – noe som ytterligere forverret den tyrkiske valutakrisen . Tyrkia svarte med samme mynt, og økte tollen på en rekke amerikanskproduserte varer.

Lenge så det ut til at hverken Erdogan eller Trump ville gi seg på sitt, og det var fryktet at striden skulle eskalere. Fredagens avgjørelse hos domstolen i Izmir kommer i kjølvannet av høylytt krangling og intens diplomati.

PSST! Tyrkia står overfor en ny diplomatisk strid av storpolitiske dimensjoner; nemlig det påståtte parteringsdrapet av den saudiske journalisten Jamal Khashoggi .