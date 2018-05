TILTALT: Martin Timell (60) nekter straffskyld for voldtekt. Foto: Ivan da Silva / Getty Images Europe

Rettssaken mot den voldtektstiltalte TV-kjendisen Martin Timell startet i dag

Den svenske programlederen Martin Timell (60) nekter straffskyld for å ha voldtatt en ung medarbeider i programmet «Äntligen hemma» på en sommerfest arrangert i 2008.

Voldtekten skal ifølge tiltalen ha skjedd i en badestamp på Timells eget landsted i den svenske skjærgården. Det var flere personer tilstede, blant dem Timells programlederkollega fra «Äntligen hemma», Karin Manerstål.

– Gjorde fryktelig vondt

I politiavhør har den unge kvinnen forklart at hun skulle hente en lighter og derfor måtte reise seg opp i badestampen. Idet hun satte seg ned, skal Timell ha ført hånden sin inn under bikinitrusen og deretter kjørt hånden opp i hennes underliv. Samtidig skal Timell ha holdt henne fast med den andre armen.

– Det gjorde fryktelig vondt, skal kvinnen ha forklart i avhøret, ifølge Aftonbladet .

Nekter straffskyld

Dette nekter Martin Timell for, og ifølge Aftonbladet han har forklart at det var en «gentlemanns-greie». Han har forklart at han ville hindre kvinnen i å brenne seg på et varmt rør i tilknytning til badestampen.

Fortalte kollega

Ingen av kollegene skal ha sett hva Timell gjorde under vann, men flere har forklart til politiet at kvinnen raskt forlot badestampen. Offeret skal i tillegg ha forklart en kollega samme kveld hva Timell skal ha gjort.

#Metoo

Voldtekten skal ha skjedd for ti år siden, men det var først etter Metoo-kampanjen at kvinnen anmeldte TV 4-profilen Timell til politiet. Det etter at TV 4 valgte å IKKE anmelde Timell på eget initiativ.

Saken går for lukkede dører og det er satt av tre dager i Attunda tingrett, like nord for Stockholm.

Brøt alt samarbeid i November

Alle programmer Timell har vært med i, er fjernet fra sendeskjemaet og alle planlagte innspillinger er avlyst.

Det er i forbindelse med innspilling av programmene «Äntligen hemma» og «Deal or no Deal», som Timell har vært programleder for, at trakasseringen skal ha skjedd, ifølge Expressen . I tillegg til anklagene om voldtekt og seksuell trakassering, har ansatte varslet om rasisme og homofobi.

Administrerende direktør i TV4-gruppen Casten Almqvist sier at det er mengden av alvorlige hendelser som har ført til beslutningen om å avslutte alt samarbeid.

– Dette er ikke en representativ kultur for det TV4 jeg er administrerende direktør før, sier Almqvist ifølge Aftonbladet.

Ledelsen sier i tillegg at de skulle ønske at de hadde handlet tidligere.

