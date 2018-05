NY TOPP: Askeskyen vokser fra Kilauea-vulkanen på Big Island 15. mai. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

Over 3000 meter høy askesky stopper flytrafikk over Hawaii

Publisert: 16.05.18 05:14 Oppdatert: 16.05.18 05:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-16T03:14:18Z

Vulkanfaren på Hawaii er hevet fra oransje til rødt etter ny askesky fra Kilauea i kjølvannet av steinsprut og gasseksplosjoner.

Ifølge AFP steg askeskyen tirsdag til mellom 3000 og 3600 meters høyde. Det resulterte i rødt varsel for flytrafikk til området.

Sivilforsvaret på Hawaii opplyser at steinutbrudd og gasseksplosjoner fra en av kratrene på vulkanen Kilauea forårsaket askeskyen som ble fraktet i sørvestlig retning med vinden.

Ifølge myndighetene var skyen så høy som 10-12.000 fot. De advarte beboere i skyens retning mot pusteproblemer og oppfordret dem til å unngå å bli eksponert.

Skyen kom etter at en ny kratersprekk åpnet seg på Big Island. Dermed er det nå totalt 20 sprekkdannelser hvor lava siver ut.

Foruten skyen advarte sivilforsvaret også mot farlig gass som siver ut fra sprekker nær Lanipuna Gardens. Området er evakuert og beboerne har fått beskjed om å holde seg unna.

«Beredskapsgrad rød betyr umiddelbar fare for helsen, så ta forholdsregler for å begrense graden av eksponering. Det kan oppstå alvorlige tilstander som kvelning og pusteproblemer.»

Rødt er det mest alvolige varselnivået til Det amerikanske geologiske instituttet, USGS. Ifølge Business Insider indikerer det at «et større vulkansk utbrudd er forestående, på gang, eller at det er ventet giftig aktivitet både på bakken og i luften».

Så langt er 40 bygninger ødelagt av lavaen. Forskere sier at det er sannsynlig at flere sprekkdannelser vil oppstå i takt med det synkende lavanivået i krateret. De har advart mot et omfattende utbrudd.

Hawaii er en vulkansk øygruppe som ifølge SNL består av åtte øyer som strekker seg 650 km i retning sørøst–nordvest og ni små øyer og atoller som strekker seg ytterligere 2000 km mot nordvest. Alle øyene er av vulkansk opprinnelse, men aktive eller sovende vulkaner finnes i dag kun på øyene Hawaii og Maui . Kilauea er verdens største aktive vulkankrater og har hatt et mer eller mindre sammenhengende utbrudd siden 1983.

Denne artikkelen handler om Hawaii

USA

Flytrafikk

Vulkaner

Vulkanutbrudd