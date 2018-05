SKYLDER PÅ HAMAS: Israels statsminister Benjamin Netanyahu legger skylden for de drepte palestinerne på den Hamas. Foto: AP / NTB scanpix

Netanyahu: Forferdelig at Hamas plasserer barn og kvinner i frontlinjen

NTB

Publisert: 15.05.18 21:46

Hamas plasserer kvinner og barn i skuddlinjen for å få høyere antall drepte, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som kaller det forferdelig.

– Hamas dytter sivile – kvinner og barn – inn i skuddlinjen med mål om å få drepte. Vi har forsøkt å holde tapstallene lave. De forsøker å oppnå drepte for å kunne legge press på Israel , noe som er forferdelig, sier Netanyahu i et intervju med den amerikanske fjernsynsstasjonen CBS.

Statsministeren sier de israelske soldatene ikke har hatt noe annet valg enn å ta i bruk dødelig makt under demonstrasjonene langs grensen mellom Gazastripen og Israel mandag. Ansvaret hviler i sin helhet på islamistbevegelsen Hamas' skuldre, understreker han.

– Det er mulig å unngå disse tingene. Hvis Hamas ikke hadde dyttet dem fram, så hadde ikke noe skjedd. Hamas er ansvarlig for å gjøre dette og de gjør det med overlegg, sier Netanyahu.

Internasjonale protester

En rekke utenlandske regjeringer har kritisert bruken av skarpe skudd mot demonstrantene, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gått så langt at han har anklaget den jødiske staten for «statlig terror». Men Netanyahu sier andre land ville ha gjort det samme som Israel for å hindre at deres grenser ble brutt.

– Man forsøker andre metoder, man prøver ut alle slags måter, man forsøker med ikke-dødelige måter å gjøre det på. De virker ikke. Så da sitter man igjen med dårlige muligheter. Man forsøker å treffe under knehøyde, og noen ganger blir det dessverre ikke slik, sier Netanyahu.

– Hamas fornøyd

Amerikanske myndigheter legger også skylden for blodsutgytelsen på Hamas. Hamas styrer Gazastripen og anerkjenner ikke Israels rett til å eksistere.

I en tale til FNs sikkerhetsråd tirsdag sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley at Hamas ville ha vært «fornøyd med gårsdagens resultater», der omkring 60 palestinere ble drept.

– Terroristorganisasjonen Hamas har nøret opp under vold i mange år, lenge før USA besluttet å flytte ambassaden, sa Haley i et hastemøte i Sikkerhetsrådet tirsdag.

– Tilbakeholden maktbruk

Israel står overfor ekstremister fra Hamas som opphisser folk til å kaste brennende gjenstander mot den israelske siden av grensegjerdet. Hamas har også oppfordret demonstrantene til å bryte seg gjennom gjerdet, uttalte Haley.

– Hvem er det blant oss som ville ha akseptert denne type aktivitet på våre grenser? Ingen. Ingen land i dette rommet ville ha handlet mer tilbakeholdent enn det Israel har gjort, sa Haley.

Haley sa også at demonstrasjonene på Gazastripen ikke hadde noe å gjøre med åpningen av USAs ambassade i Jerusalem samme dag. I likhet med Netanyahu sier hun at Hamas i flere år har nøret opp under vold.