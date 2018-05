Foto: AP

Truer USA med å avlyse toppmøte etter Syria-utspill

Publisert: 24.05.18 02:46 Oppdatert: 24.05.18 03:00

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-24T00:46:00Z

Nord-Korea satte ikke pris på kommentaren til utenriksminister Mike Pence.

I en uttalelse fra den nordkoreanske viseutenriksministeren Choe Son Hui er det tydelig at landet ikke likte at USA mener Nord-Korea kan komme til å lide samme skjebne som Syria.

– Jeg kan ikke skjule at jeg er overrasket over de ignorante og idotiske kommentarene som kom ut av munnen til USAs visepresident, sier Choe, som tidligere har hatt ansvaret for Nord-Koreas dialog med USA.

Utspillet hun hentyder til er Mike Pence kommentar tidligere i uken der han sa at Kim Jong Un måtte inngå en avtale om å droppe atomvåpnene hvis han ville unngå å ende opp som Syria.

Denne artikkelen handler om Nord-Korea

USA

Mike Pence