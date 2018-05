Cuba: Fly med over 100 om bord styrtet rett etter avgang

Publisert: 18.05.18 19:26 Oppdatert: 18.05.18 22:02

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-18T19:41:22Z

Et fly med over 100 passasjerer styrtet like ved Jose Marti-flyplassen i Havanna, melder cubanske medier. Tre personer skal ha overlevd med kritiske skader.

Flyet skal være av typen Boeing 737, og tilhøre selskapet Damojh Airlines.

Cubas president Miguel Díaz-Canel frykter at mange har omkommet i styrten, sier han ifølge nyhetsbyrået AFP. Han dro til flyplassen da han fikk melding om ulykken, ifølge Miami Herald.

– Det ser ikke veldig lovende ut, det ser ut til at det kan være et høyt antall omkomne, sier Diaz-Canel ifølge AFP.

Presidenten opplyser at det skal ha vært ni personer i besetningen, i tillegg til over 100 passasjerer i flyet. Besetningen skal ifølge den statlige avisen Granma være utlendinger. Samme avis skriver at ett spedbarn og fire mindreårige skal ha vært ombord.

Flyet var på vei til Holguin, som tiltrekker seg mange turister på grunn av sine vakre strender.

















1 av 7 FLYSTYRT: Nødetatene er på stedet etter at et passasjerfly styrtet i Havanna. ADALBERTO ROQUE / AFP

Den statlige avisen Granma skriver at tre personer har overlevd, men at de skal være kritisk skadet.

Flyet var ifølge El Pais på vei mot byen Holguín, øst på øya. Det ble tidligere meldt at flyet tilhørte selskapet Blue Panorama, men det viser seg å være feil.

Flight Global skriver imidlertid at flyet er eid av et meksikansk selskap som heter Damojh Airlines . Talskvinne for selskapet bekrefter til BBC at flyet tilhører dem, men kommer ikke mer flere detaljer.

– Det styrtet mellom Rancho Boyeros og landsbyen Santiago de La Vegas, opplyser cubansk TV ifølge Reuters.

En stor ildkule og eksplosjoner ble observert etter at passasjerflyet krasjet. Bilder publisert i sosiale medier viser mye svart røyk som velter opp mot himmelen.

Det meldes om at brannmannskaper nå jobber med å få kontroll over brannen.

Ifølge avisen Local 10 skal flyet ha styrtet nær en videregående skole.

Utenriksdepartementet er kjent med flyulykken i Havanna .

– Ambassaden i Havanna arbeider med å skaffe oversikt over situasjonen og om nordmenn er rammet, opplyser presskontakt Kari Eken Wollebæk i UD.

– Det kan være flere årsaker

Hva som er årsaken til styrten er usikkert. Andreas Sundt, leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, forteller at det er vanskelig å si ved et så tidlig stadium.

– Det er vanskelig å si hva som skjedd. Det kan være alt fra en overlasting, en teknisk feil eller en menneskelig feil, forklarer Lundt.

Han forteller at det de store eksplosjonene i etterkant av styrten kan skyldes at det var lastet med mye drivstoff.

– Jeg tviler på at det har vært en eksplosjon som forårsaket styrten. Idkulene og den store mengden røyk stammer nok fra drivstoffet.

Han påpeker at flyselskapet som ble leid inn, Global Air, operer med eldre fly.

– De har fly opp til 40 år gamle. Og denne flymodellen kan være 26–27 år gammelt. Det trenger ikke å bety at det ikke er luftdyktig lenger, det kan holde hvis det tekniske vedlikeholdes, sier Sundt.

Han tror ikke det kan være mange overlevende når han ser bildene av flyvraket.

– Det er nok ikke mange overlevende. Det er en mulighet, men den er nok ikke stor.

Flyeksperten forklarer at man kommer til å få vite mer om årsaken når man får tilgang til flight data recorder og taleopptageren i cockpiten.

– På dette tidspunktet blir det egentlig bare å spekulere, sier han.

Denne artikkelen handler om Luftfart

Havanna

Boeing

Fly