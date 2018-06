SKOGBRANN RASER: En stor skogbrann raser nå inne i Tsjernobyls katastrofeområde. Foto: NATALKA LEVINA / AFP

Skogbrann herjer i Tsjernobyl

Publisert: 05.06.18 21:06

Brannmannskaper jobber på spreng for å slukke en skogbrann som raser inne i den lukkede radioaktive sonen rundt Tsjernobyl.

Den ukrainske byen, som ligger 10 mil nord for hovedstaden Kiev ble utsatt for historiens største og farligste kjernefysiske katastrofe da en av reaktorene eksploderte i 1986. Den radioaktive skyen spredte seg over store områder i Europa og mange land, deriblant Norge ble rammet av radioaktivt nedfall.

En stor brann raser nå inne i Tsjernobyls katastrofeområde. Myndighetene har kjørt frem flere titalls brannbiler til utkanten av området. I tillegg bombarderes området med massive mengder vann av brannhelikoptre og fly, skriver Russia Today.

Har spredt seg

Brannen skal ha startet på innsiden av Tsjernobyls «dødssone» tirsdag morgen da tørt gress selvantente, ifølge lokale myndigheter.

Brannen har også spredt seg til en nærliggende skog og i skrivende stund er 10 hektar skog i brann.

Opptil 30 brannkjøretøy og 126 mannskaper jobber med slukningen både fra brannbiler og fra luften, ifølge rt.com.

Det skal ikke være betydelig vind i området slik at det ikke skal være fare for at det skal blåse farlig nedfall oppover mot millionbyen Kiev, i følge lokale myndigheter som rt.com siterer.

Brant i fjor også

Det var en tilsvarende brann inne i Tsjernobylanlegget i fjor og da ble 25 hektar brent opp før slukkemannskapene fikk kontroll.

Etter ulykken i 1986 ble selve reaktoren forseglet med en stål- og betongkappe, mens den nærliggende byen Pripyat og dens 50 000 innbyggere evakuert. I dag er Pripayt en spøkelsesby og det er forbudt for besøkende og turister å ta seg inn i det avstengte området.