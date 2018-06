TILTALT: Paul Manafort Foto: Yuri Gripas / X00866

Nye tiltaler i Muellers Russland-granskning

NTB

Publisert: 08.06.18 21:12

Tiltalen mot Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er utvidet av en føderal storjury. En forretningspartner av Manafort tiltales også.

De nye tiltalene mot Manafort og hans forretningspartner Konstantin Kilimnik dreier seg om forsøk på å hindre etterforskningen.

Manafort er fra før tiltalt for å opptre som en uregistrert utenlandsk agent og for hvitvasking av penger. Blant annet skal han ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og ha skjult dette for myndighetene.

Tidligere denne uken ble det kjent at spesialetterforsker Robert Muellers stab anklaget Manafort for gjentatte ganger å ha forsøkt å kontakte to sentrale vitner for å påvirke deres vitnemål. Muellers etterforskning dreier seg først og fremst om Trump og hans stab samarbeidet med Russland i valgkampen i 2016.

Kilimnik er ikke tidligere tiltalt i forbindelse med Muellers etterforskning. Han beskyldes også for å ha bånd til russisk etterretning, noe han benekter.

President Donald Trump legger stadig ut Twitter-meldinger der han skarpt kritiserer den tidligere FBI-sjefens etterforskning, som han omtaler som en «heksejakt» Demokratene står bak.