KLIMAKOLLEGER: Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg sammen med sin franske kollega Yann Françoise, miljøbyråd i Paris, på et sidearrangement i forbindelse med klimakonferansen COP24 i Katowice, Polen.

Dette er MDG-Lans fem klimatips til verdens byer

2018-12-10

KRAKOW (VG) I en tid hvor flere store land har fått klimaskeptiske ledere, kan byene likevel gi viktige bidrag i den globale klimakampen.

10.12.18

At Oslo by har høye miljø- og klimaambisjoner blir lagt merke til ute i verden. Miljøbyråd Lan Marie Berg er denne uken invitert til den store klimakonferansen COP24 i polske Katowice for å dele sine råd med bypolitikere fra hele verden, om hvordan de kan være med på å minske sine utslipp av klimagasser.

– Oslo er invitert til COP24 fordi vi er først i verden på veldig mange områder, for eksempel et eget klimabudsjett. Oslo har som mål å bli en nullutslippsby innen elleve år, sier Lan Marie Berg.

Hun holdt mandag innlegg på flere større arrangementer under klimakonferansen, og presenterte blant annet Oslos klimabudsjett og hvordan byer kan få på plass gode styringsmekanismer for å kutte i sine utslipp. Oslo er én av syv byer som har en klimapolitikk i tråd med Parisavtalen.

– Folk her i Katowice er veldig interessert i å finne ut hvordan de kan gjøre utslippskutt – byer står nemlig for mesteparten av verdens utslipp. Konkret handling kreves mer enn noensinne, og byer kan være en stor del av løsningen, mener Berg.

Kan gjøre mye på egen hånd

Store land som USA og Brasil har signalisert vesentlig mindre fokus og innsats på miljø og klima med sine respektive ledere Donald Trump og Jair Bolsonaro i spissen.

Samtidig har USA, Russland, Saudi-Arabia og Kuwait nektet å anerkjenne funnene i FN-rapporten som skal være referansepunktet i forhandlingene ved klimatoppmøtet i Katowice, men vil i stedet bare «notere» dem.

– Vi er selvfølgelig avhengig av å ha med nasjonalstatene, men byer og regioner kan også gjøre mye på egen hånd, påpeker Berg.

Hun trekker blant annet frem at ordførere og mange av delstatene i USA gikk sammen og kunngjorde at deres ambisjon er å nå de satte utslippsmålene, selv om president Trump trakk USA ut av Parisavtalen.

– Å gjøre byene mer klimavennlige, gjør dem også bedre å bo i. Det er mye positivt som kan skje fra byene, og det trengs i en verden vi har i dag, hvor vi vet at utslippskuttene som er meldt inn er altfor dårlige. Slik situasjonen er i dag, styrer vi mot en global oppvarming på hele tre til fire grader, noe som kan bety slutten på sivilisasjonen som vi kjenner den i dag. Vi står overfor et veiskille, hvor vi er nødt til å høyne ambisjonene, og mange ser da til Oslo.

Lan har med seg fem tips til byer og land som ønsker å øke sitt ambisjonsnivå:

Sett et konkret mål om når du skal komme til null. For Oslo sin del er dette 2030. Oslo er for øvrig den eneste byen i verden med ambisjon om å nå målet om at den globale temperaturen maksimalt skal stige 1,5 grader. Lag et klimabudsjett for å følge opp utslippskutt, sektor for sektor, år for år. Gjør alt som kan gjøres utslippsfritt, utslippsfritt. For byer betyr dette ofte transport. I Oslo har vi hatt en revolusjon for private elbiler. Nå må vi ta dette videre til varetransport og anleggsvirksomhet. Fang karboner fra forbrenning og industriprodukter. Karbonlagring er en helt nødvendig løsning for å nå klimamålene. Legg til rette for kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er fremtidens transportmidler i byer som vokser.

Norge faller på miljørangering

Mandag ble miljørangeringen Climate Change Performance Index (CCPI) lagt frem på FNs klimakonferanse i Polen. Rangeringen baserer seg på kontinuerlig overvåking av lands klimapolitikk, og den er et konkret verktøy for å følge opp Parisavtalen.

CCPI har fulgt lands klimainnsats siden 2005. I fjor ble Norge plassert som nummer sju, men til tross for gode prestasjoner i kategoriene for fornybar energi og klimapolitikk, falt Norge fem plasser på årets rangering.

Det skyldes at Norge ikke har noen obligatoriske tiltak for energieffektivitet i oljeindustrien, noe som har ført til økte utslipp etter flere år med nedgang. Eksperter kritiserer også Norge for å ikke ha noen plan etter oljen, og at landet fremdeles investerer mye penger i industrien.