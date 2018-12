LETER: Lokale tar et overblikk over skadene tsunamien har gjort på hjemstedet deres ved Cartia-stranden på Java. Foto: SEMI / AFP

168 døde i tsunami i Indonesia

UTENRIKS 2018-12-23T06:36:13Z

Et underjordisk skred er trolig grunnen til at en tsunami rammet de indonesiske øyene Java og Sumatra lørdag. Foreløpig er det meldt om 168 døde.

Publisert: 23.12.18 07:36 Oppdatert: 23.12.18 08:54

Klokken 21.30 lokal tid lørdag slo den dødelige bølgen inn. Det er meldt om at 745 er skadet, mens 30 personer er savnet, skriver DPA .

Bilder og videoer fra kystområdene rundt Sundastredet viser ødelagte boliger, biler som er kastet rundt og trær som er revet over.

Vestkysten av Banten-provinsen på Java synes foreløpig verst rammet, opplyser Sutopo Purwo Nugroho ved den nasjonale katastrofemyndigheten, ifølge Reuters .

Er du i Indonesia? Kontakt VGs journalister her! 2200@vg.no

Katastrofemyndigheten opplyser at de fortsatt jobber med å få oversikt over de rammede områdene og at det er mulig at tallene over ofre vil stige.

– Dyp sorg for ofrene for tsunamien i Pandeglang, Serag og Sør-Lapung. Jeg har instruert de relevante myndigheter om å gjennomføre nødtiltak, finne ofre og gi nødhjelp, skriver Indonesias president Joko Widodo på Twitter .

Vulkansk aktivitet

– Tsunamien kom som følge av et undersjøisk skred som ble utløst av vulkansk aktivitet på Anak Krakatau og ble gjort verre av unormalt høyt tidevann på grunn av fullmånen, sier Nugroho.

Vulkanen hadde et utbrudd 21.03, en drøy halvtime før tsunamien slo inn.

Det er høysesong for turisme på Indonesia på denne tiden av året og flere av de rammede stedene er populære turistområder.

Norske Øystein Lund Andersen fra Bodø var på ferie i Vest-Java da tsunamien kom.

– Jeg jobber som vulkanfotograf, og reiser ofte rundt i landet for å fotografere. Jeg så tilfeldigvis at den kjente Krakatau-vulkanen hadde utbrudd lørdag, og tok bilder av den gjennom hele dagen. Jeg spiste middag med familien på kvelden, og dro ned igjen på stranden ved 21-30-tiden. Tidligere hadde det vært mye røyk og lava, men da var det helt stille, sier Andersen til VG.

– Vanligvis pleier det ikke å være en så stor endring på så kort tid. Mens jeg sto helt nede ved vannet og funderte over dette, så jeg plutselig en stor bølge komme mot meg, så jeg begynte å springe, fortsetter han.

Les hele Lund Andersens historie her.

– Hold dere unna strendene

– Vennligst ikke oppsøk strendene rundt Sunda-stredet. De som har evakuert, ikke returner, sier Rahmat Triyono ved det meteorologiske-, klimatiske- og geofysiske byrået.

Det uvanlige høyvannet er ventet å holde seg fram til 25. desember.

Indonesia, som ligger i vulkanbeltet som kalles Ring of Fire, har vært rammet av flere tragedier i 2018. Flere enn 500 mistet livet da flere kraftige jordskjelv rystet deler av øya Lombok i august.

Flere enn 2000 mistet livet da et kraftig jordskjelv og en påfølgende tsunami rammet byen Palu på øya Sulawesi i september.

I oktober mistet nesten 200 mennesker livet da et passasjerfly styrtet i havet utenfor Java.