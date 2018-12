Putin: – Som en anstendig mann må jeg gifte meg

UTENRIKS 2018-12-20T11:26:06Z

1700 journalister – russiske og utenlandske – var på plass da Vladimir Putin holdt sin årlige pressekonferanse. Mange av dem viftet med plakater for å få oppmerksomhet, slik at de kunne få stille spørsmål.

20.12.18 12:26 20.12.18 13:56

Det mest «juicy» var da russiske Life news spurte Putin om han ville gifte seg – og med hvem.

– Som en anstendig mann må jeg gifte meg, en eller annen gang, spøkte den russiske presidenten, men sa ikke noe om hvem han i så fall skulle gifte seg med.

Han ble skilt fra sin mangeårige kone Ludmila for drøyt fem år siden. Det har i russiske mediene gått rykter om at han har hatt et forhold til den kjente idrettsstjernen Alina Kabajeva, tidligere verdens beste i rytmisk gymnastikk – og som nå sitter i parlamentet.

Denne pressekonferansen varer ofte i fire-fem timer, og er et årlig sirkus – som i dag faller på en dag som passer Putin bra – nemlig «spionenes dag» (alle russiske yrkesgrupper har sin dag gjennom året). Denne gang varte den merkverdige seansen snaut fire timer og ble ledet av Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

En russisk journalist fastslo at det i dag er en nostalgisk holdning til det tidligere Sovjetunionen – og spurte Putin om det er mulig å gjeninnføre sosialismen.

– Nei, det er ikke mulig å gjeninnføre sosialismen. Men det er mulig bruke deler av den, som rettsfordeling av godene og kampen mot fattigdom, sa presidenten.

– Russlands nasjonale idé er ekte patriotisme. Det er verdt en nasjonal diskusjon, sa Putin, som gjennom mange år har fått stor støtte i befolkningen for sin klare patriotiske politikk.

Russiske journalister spurte i stor grad om den omstridte pensjonsreformen og økonomisk politikk, og Putin la frem et hårete mål om at Russland skal bli blant verdens fem største økonomier. Ifølge IMF lå Russland i 2017 på 12. plass når det gjelder BNP.

1700 journalister er altså inne, men redaktøren for Insider, Roman Dobrokhotov, tvitrer at han ikke slapp inn på pressekonferansen. Dette er det russiske mediet som samarbeidet med britiske Bellingcat om å avsløre hvem de to russiske GRU-agentene som mistenkes å stå bak Skriptal-saken, er.

Vladimir Putin har naturlig nok fått en del spørsmål om Ukraina-konflikten, om dramaet i Kertsj-stredet og om de ukrainske marinesoldatene som er fengslet.

– Ukraina håpet at noen av deres marinegaster ville bli drept, hevdet den russiske presidenten og mente at det var en ukrainsk provokasjon som førte til at russerne åpnet ild mot marinefartøyene. Han koblet det til den ukrainske valgkampen.

Vladimir Putin benyttet også muligheten til et spark til Vesten når det gjaldt Skripal-saken og sanksjonene etter den - sammenlignet med Saudi-Arabia og Khashoggi-saken. Han kalte det «russofobi».

– Khashoggi ble drept, mens Skripal - takk Gud - lever. Men det var komplett stillhet (i Khashoggi-saken), konstaterte Putin at Russland blir utsatt for sanksjoner.

– Det eneste målet er å hindre Russlands utvikling som en potensiell konkurrent. Jeg kan ikke se andre mål, sa den russiske presidenten.

Vladimir Putins vanskeligste sak på hjemmebane, en drastisk heving av pensjonsalderen, kom naturlig nok opp.

– Jeg har alltid vært imot å heve pensjonsalderen. Men nå har alt forandret seg. Færre og færre arbeider. Vi må gjøre noe med dette. Hvis vi ikke gjør det nå, må det gjøres senere. Nå kan vi gjøre det gradvis.