STÅR FREM MED NAVN: Onsdag publiserte advokat Michael Avenatti dette bildet av sin klient Julie Swetnick, som han beskriver som «modig og ærlig». Foto: Skjermdump Twitter/Michael Avenatti

Ny navngitt kvinne anklager Kavanaugh for overgrep

UTENRIKS 2018-09-26T16:21:14Z

Like før Senatets justiskomité etter planen skal avgjøre om de vil godkjenne Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer, står en ny kvinne frem med overgrepsanklager.

Ingvild Silseth

NTB

Publisert: 26.09.18 18:21 Oppdatert: 26.09.18 18:31

Julie Swetnick er den tredje kvinnen som anklager 53-åringen for overgrep.

Hun hevder at hendelsene fant sted på fester som hun deltok på da hun gikk på videregående skole i en forstad utenfor Maryland. I en uttalelse via sin advokat hevder hun at hun så Kavanaugh drikke svært mye alkohol, og at han oppførte seg aggressivt mot jenter, blant annet ved å beføle og grafse på dem uten deres samtykke.

Hun sier også at hun selv ble utsatt for en gruppevoldtekt på en fest i 1982 der også Kavanaugh var til stede.

Anklagen kommer dagen før han skal i ny høring i forbindelse med at de folkevalgte skal avgjøre om han blir godkjent som ny høyesterettsdommer, noe som etter planen skal avgjøres fredag.

To andre anklager

Swetnicks advokat er Michael Avenatti, som også er advokaten til pornostjernen Stormy Daniels, som har hevdet å ha hatt sex med president Donald Trump .

Søndag for to uker siden sto Christine Blasey Ford frem i Washington Post med en overgrepsanklage mot Kavanaugh. Hun hevder han overfalt henne mens de begge var tenåringer og gikk på videregående på 1980-tallet.

Ifølge Ford presset Kavanaugh henne ned på en seng, holdt for munnen hennes og forsøkte å kle av henne før hun kom seg løs.

En uke senere anklaget enda en kvinne Kavanaugh for overgrep , som også skal ha skjedd på 1980-tallet. Ifølge Deborah Ramirez skal det angivelige overgrepet ha skjedd på en universitetsfest, skriver The New Yorker .

Ramirez hevder Kavanaugh presset penisen sin opp i ansiktet hennes, og tvang henne til å berøre ham.

Hverken Ford eller Ramirez hevder at Kavanaugh hadde samleie med dem.

Avviser anklagene i uvanlig intervju – se video her:

– Var jomfru

Høyesterettsdommerkandidaten har flere ganger avvist alle anklager om seksuelle overgrep. Det gjorde han også i et intervju sendt på Fox News mandag.

– Jeg vet sannheten, og sannheten er at jeg aldri har forgrepet meg på noen, sa han.

Ett av argumentene Kavanaugh brukte for å avvise anklagene, er at han var jomfru på tiden han er anklaget for seksuelle overgrep.

– Jeg hadde ikke samleie eller noe i nærheten av sex på videregående eller i mange år etter det.

Både Kavanaugh og Ford skal forklare seg for justiskomiteen torsdag.

Får støtte fra Trump

Selv om nå tre kvinner beskylder ham for overgrep, støtter president Donald Trump sin høyesterettsdommerkandidat.

Han beskriver Kavanaugh som «en flott mann med en plettfri fortid».

– Det er en mulighet for at dette kan være den mest urettferdige enkeltbeskyldningen mot en kandidat for noe som helst, sa presidenten søndag.

Det hvite hus har sendt ut en offisiell uttalelse hvor de stiller seg hundre prosent bak Kavanaugh.