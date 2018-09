Dødstallene stiger etter stormen i USA

Politiet i kystbyen Wilmington i Nord-Carolina bekrefter fredag kveld at en mor og et spedbarn omkom da et tre falt over huset deres. Så langt knyttes fem dødsfall til den tropiske stormen Florence.

Politiet i Wilmington opplyser på Twitter fredag at babyens far er brakt til sykehus med ukjent skadeomfang. Moren og barnet er de første bekreftede dødsfallene etter stormen Florence.

Like etter ble det meldt av flere amerikanske medier at en kvinne hadde omkommet i Pender Country i Nord-Carolina, etter å ha fått et illebefinnende. Falne trær etter stormen hindret helsepersonell fra å nå frem til kvinnen.

Ifølge myndigheter i Lenoit County i samme delstat skal en 77 år gammel mann ha blitt funnet død, angivelig etter å ha pådratt seg skader i de kraftige vindkastene, skriver CBS . I tillegg skal mann ha omkommet idet han skulle koble til en generator i Lenoir County i samme delstat, melder AP .

Vindstyrken avtar

Uværet traff land i nærheten av Wilmington fredag morgen. Ifølge CNN har vindstyrken dempet seg ytterligere, til en maksstyrke på 112 km/t. Sent fredag kveld opplyser USAs nasjonale orkansenter at Florence er nedgradert fra orkan til tropisk storm. Det er allikevel fare for livstruende stormflo, vindkast og flom som følge av den kraftige nedbøren som venter.

Etter at stormen nådde land har den lagt seg nesten i ro i de kystnære områdene i Nord-Carolina, og det ventes kraftig regnvær i dagesvis i de mest utsatte områdene.

Det fryktes at regnvær og flomvann skal gjøre voldsomme skader på bygninger og infrastruktur. Ifølge CNN har det i de mest nedbørstunge områdene falt opp mot 46 cm nedbør siden stormen nådde kysten. Gatene i flere byer har blitt oversvømt, og folk må reddes fra stigende flomvann. Fra byene Jacksonville og New Bern måtte over 160 mennesker reddes fra de voldsomme vannmassene som flommet inn i gatene.

Fakta om orkaner i USA * Andrew (1992): Forårsaket store skader på Bahamas, det sørlige Florida og Louisiana. Det finnes ingen sikre målinger av de høyeste vindhastighetene fordi vindmålerne ble blåst i stykker. * Katrina (2005): Den mest ødeleggende orkanen i amerikansk historie. Store områder ble oversvømt. Minst 1.200 mennesker omkom, hovedsakelig i New Orleans, der 75 prosent av byen sto under vann. * Sandy (2012): Forårsaket store skader langs kysten av USA, samt på Cuba og i Haiti. Minst 110 mennesker døde i USA, og 59 i Karibia. Bare i New York forårsaket orkanen skader for 42 milliarder dollar, rundt 350 milliarder kroner. * Orkansesongen 2017 brakte med seg flere ekstreme uvær. I august tok Harvey livet av minst 70 mennesker sør i USA. Orkanen Irma, en av de sterkeste som noen gang er registrert i Atlanterhavet, raserte øyer i Karibia før den tok over 70 liv i Florida. Orkanen Maria forårsaket store ødeleggelser på Puerto Rico, hvor det anslås at nærmere 3.000 mennesker døde under og i kjølvannet av uværet. (Kilde: TT)

Foreløpig er det delstatene Nord- og Sør-Carolina som er hardest rammet av uværet. Over 700.000 husstander er uten strøm i de to statene fredag formiddag, et antall som stadig øker.

Florence beveger seg nå langsomt innover i landet, og værvarselet viser at den sakte vil snu nordover i retning av delstatene Tennessee og Kentucky i løpet av søndag og mandag.

Guvernør: – Det vil bli verre

En samferdselstjenestemann i Nord-Carolina uttalte fredag at forholdene i områdene mellom byene Wilmington og Charlotte vil forverres de neste dagene, og delstatsguvernør Roy Cooper omtaler Florence som en tusenårsstorm som «herjer» med delstaten.

– Det er en ekstremt farlig situasjon, og det blir verre. Ødeleggelsene i lokalsamfunnene langs kysten kan bli av bibelske proporsjoner, sier politisjef Ralph Evangelous til tv-kanalen ABC .

Amerikanske krisemyndigheter opplyste fredag morgen lokal tid at stormen fortsatt vil være en «betydelig trussel» de neste 24 til 36 timene.

Totalt har rundt 1,7 millioner mennesker blitt evakuert fra kystnære områder i Nord- og Sør-Carolina og Virginia.



























Fredag formiddag opplyste imidlertid Virginia-guvernør Ralph Northam at orkanvarselet for kystområdene i delstaten er avbrutt. Dermed ser det ut til at Florence unngår Virginia på veien nedover kysten og innover fastlandet.

Nærmere 1500 flyavganger har blitt innstilt som følge av stormen. Foreløpig har ikke flytrafikken fra Norge blitt rammet, bekrefter presseansvarlig Charlotte Holmberg i Norwegian overfor NTB.

– Når det er uvær på gang, følger vi ekstra nøye med. Været kan kjapt endre seg, men vi håper at vi kan operere som vanlig, sier Holmberg til NTB.

Norwegian har avganger fra Oslo til Florida, Los Angeles, New York og San Fransisco.