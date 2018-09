Fariba er Sverigedemokrat: - Vi er selvfølgelig ikke rasister

SKÅNE/ÖRKELLJUNGA (VG) I døsige Örkelljunga med én hovedgate støtter hver tredje innbygger Sverigedemokratene. På årets valgliste skiller én person seg ut blant svenske menn i 50- og 60-årene: Emily Fariba Haydari (24).

Søndag er det ikke bare valg til Riksdagen i Sverige , det er også valg i kommunene og fylkestingene.

Solen steker i landlige Örkelljunga, der senkede biler råner i rundkjøringen og traktorer er parkert utenfor Coop-butikken. Her blomster frikirke-miljøet og mange av bygdas 5000 innbyggere er pensjonister. Entreprenørkommunen lever blant annet av landbruk, og lager bildeler til Volvo.

Hit flyttet Emily Fariba Haydari for to år siden, fra Örebro. 24-åringen er fersk statsvitenskapstudent på universitetet i Lund og Sverigedemokratenes 11. kandidat.

Partiet står sterkt i Skåne og sier de kommer til å bli det største partiet i ti kommuner. Makt har de imidlertid ikke - heller ikke i Örkelljunga. De andre partiene har slått seg sammen for å holde Sverigedemokratene ute.

Haydaris hjertesaker er skole og eldreomsorg, men som Sverigedemokrat har hun sterke meninger om innvandring og flyktninger. Temaet polariserer Sverige.

– Vi har denne høyre-venstre-skalaen. Venstresiden skylder på oss og sier vi har polarisert samfunnet, men jeg mener det er motsatt. Det er venstresiden som har skapt dette samfunnet. Det har ikke vært mulig å kritisere innvandringen før nå.

Innspurten i valgkampen har vært trøblete for partiet i Örkelljunga. For få dager siden avslørte Expressen at en rekke av partiets kandidater har en nazifortid . For en uke siden trakk 23 år gamle Martin Sihlén seg fra valglisten i Örkelljunga. På Facebook skrev han blant annet at «Hitler ikke var dårlig». og at Hitler ikke løy om jødene.

– De (rasister, journ.anm) kan komme fra alle mulige parti. Men vi er selvfølgelig ikke rasister, sier Haydari.

Partiets leder i Örkelljunga, Mikael Eskilandersson har tatt avstand fra Sihléns uttalelser.

– Som parti har vi nulltoleranse mot rasisme og antisemittisme. Vi kontrollerer våre kandidater, men kan umulig kontrollere alt våre kandidater har sagt og gjort i sitt tidligere liv, skriver han i en pressemelding.