I FENGSEL: Rapmogul Marion «Suge» Knight er dømt til 28 år i fengsel. Foto: Gary Coronado/Los Angeles Times/ REUTERS

Suge Knight inngikk avtale om 28 års fengsel for drap

Rapmogulen Marion Hugh Knight, kjent som Suge, har inngått en avtale med påtalemyndigheten og må tilbringe 28 år i fengsel for å ha drept en mann for tre år siden.

Avtalen ble inngått i et rettslokale i Los Angeles kun dager før rettssaken mot Knight skulle starte.

Den 53 år gamle rapprodusenten har sittet fengslet siden januar. Han er tiltalt for drap og drapsforsøk for å ha kjørt på to menn på åpen gate i 2015, og for å stikke av fra stedet. En av dem mistet livet, den andre fikk skader i hodet og en fot.

Ifølge tiltalen slo Knight først til de to mennene gjennom en åpen bilrute, før han satte bilen i revers og rygget på dem så de falt i bakken. Til slutt kjørte han over dem.

Påtalemyndigheten mener påkjørselen var med vilje, mens Knights forsvarer hevder at han ikke hadde til hensikt å skade ofrene, og at han forsøkte å flykte etter å ha blitt beskutt. Hendelsen ble imidlertid fanget på overvåkingsvideo.

Påkjørselen skjedde etter en krangel i forbindelse med filmen «Straight Outta Compton», som omhandler rapgruppen N.W.A. Knight, som i sin tid var med på å starte plateselskapet Death Row Records, var ifølge påtalemyndigheten opprørt over at han ikke fikk betalt for å bli skildret i filmen.

Rapperen risikerte å sone livstid i fengsel, men etter avtalen starter han soning av dommen på 28 år 4. oktober. Knight har to ganger tidligere sittet i fengsel for vold.