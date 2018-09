LÅ TIL KAI: Skipet «Harrier», tidligere «Tide Carrier», hadde seilingsforbud til august i år. Det har hele tiden vært mannskap om bord i skipet, som nå befinner seg i Tyrkia. Bildet er fra februar 2017. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tyrkia gir norsk skip skylden for oljesøl

2018-09-09

Rederiet Julia Shipping skal ha fått en bot fra tyrkiske myndigheter, i forbindelse med en oljelekkasje fra det norske lasteskipet «Harrier». Skipet er i Tyrkia for opphugging.

I mer enn ett år lå lasteskipet «Harrier», tidligere «Tide Carrier», fortøyd i Farsund i Vest-Agder. Skipet fikk seilingsforbud etter at det fikk motorhavari utenfor Jæren i Rogaland i fjor.

1. august fikk skipet, som er klassifisert som avfall, godkjennelse av norske og tyrkiske myndigheter til å seile til et verft i Tyrkia for lovlig og forsvarlig gjenvinning .

Tidligere denne uken meldte tyrkiske medier at store mengder olje hadde lekket ut i provinsen Izmir. Undersøkelser gjennomført av forskningssenteret TÜBIAK viste at oljen stammet fra «Harrier», som ankom Tyrkia i slutten av august, ifølge TV-kanalen NTV .

– Rapporter fra TÜBIAK viser at det er det Palau-registrerte skipet (Harrier er registrert i Palau , red.anm.) som er opphavet, sier miljø- og urbaniseringsminister Murat Kurum til NTV.

Han forteller også at selskapet har fått 1,6 millioner tyrkiske lira, tilsvarende drøyt to millioner kroner, i bot.

Det hevdes at oljesølet langs kysten strekker seg over 2,5 kilometer. Årsaken til lekkasjen, som skal ha skjedd før skipet ankom verftet, er ifølge tyrkiske medier foreløpig ikke kjent.

Julia Shippings advokat, Richard Bjerk, sier dette i en kommentar til VG:

– Saken undersøkes nærmere. Skipets eier er ukjent med at bot er ilagt. Utover dette kan jeg ikke gi nærmere informasjon.

– Kjent med lekkasjen

Det er Norsk Gjenvinning som har hatt ansvaret for å søke om eksport av det norske skipet. I april skrev selskapet kontrakt med rederiet Julia Shipping, som i august fikk tillatelse til å transportere skipet til Tyrkia.

De hadde da betalt de rundt 7 millioner kronene de skyldte Stavanger-selskapet GMC Maritime. Skipet lå ved GMCs kai i Gismarvik i Tysvær fra februar til juli i fjor, før det ble slept til Farsund.

Direktør for organisasjonsutvikling og compliance i Norsk Gjenvinning, Ingrid Bjørdal, bekrefter overfor VG at de er kjent med oljelekkasjen.

– Vi følger tett opp med myndighetene, verftet og rederiet for å være orientert og løpende oppdatert om hendelsen, sier hun.

– Dette er nå en sak mellom eier, verft og tyrkiske myndigheter og vi forutsetter at rederiet følger opp. Det er positivt at Norsk Gjenvinning involverer seg og er pådrivere for dialogen mellom rederiet og myndighetene i Tyrkia, sier Pål Spillum i Miljødirektoratet .

Skal ha fått bot

Siden lekkasjen skal ha skjedd før skipet ankom verftet, er det rederiet som er ansvarlig for hendelsen, og som må følge opp og svare tyrkiske myndigheter, ifølge Bjørdal.

– Nærmere informasjon knyttet til denne dialogen har vi ikke vært involvert i. Vi er imidlertid pådrivere for at rederiet skal følge opp og opptre ansvarlige overfor tyrkiske myndigheter, sier hun.

Ifølge tyrkiske medier skal Julia Shipping ha fått en bot fra myndighetene for oljelekkasjen, og må betale kostnader knyttet til selve oppryddingen.

Har tett dialog med verftet

Bjørdal sier videre at oljeutslipp kan føre til betydelig forurensning,

– Vi er derfor også i tett dialog og oppfølging med verftet, som nå har overtatt ansvaret for «Harrier». Skipet ligger til land og verftet bekrefter at det ikke pågår utslipp der nå. De har rutinene og beredskapen på plass for å følge opp skipet på en forsvarlig måte, sier hun.

Før søknaden om eksport ble sendt i mars, var representanter fra Norsk Gjenvinning på befaring på verftet i Tyrkia for å undersøke arbeidsforhold og hvordan avfallet fra opphuggingen håndteres.

Norsk Gjenvinning krever at miljøet og arbeidernes helse og sikkerhet ivaretas på en skikkelig måte under opphuggingen av «Harrier».

Norsk rederi siktet

«Harrier» har blitt mye omtalt i mediene det siste året. Etter at skipet fikk motorhavari utenfor Jæren 22. februar i fjor, mistenkte Økokrim at skipet var på vei til ulovlig skipshugging i Pakistan .

I august bekreftet Økokrim overfor Dagens Næringsliv at selskapene til den norsk rederen Georg Eide, Eide Marine Services og Eide Marine Eiendom, er siktet. Rederens advokat Arild Dyngeland sa til avisen at hans klient ikke erkjenner straffskyld og at han ikke er personlig siktet.

Flere norske forsikringsaktører er også blitt kontaktet av Økokrim i forbindelse med granskingen, skriver Dagens Næringsliv. Politiadvokat Magnus Engh Juel i Økokrim sa til E24 i august at det var flere siktede i saken , men ville ikke gå inn på hvem eller hvor mange det gjaldt.