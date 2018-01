Trump hyllet norske helter – fra Eirik Raude til Afghanistan-soldatene

Publisert: 11.01.18 00:33

WASHINGTON, D. C. (VG) Donald Trump skrøt uhemmet av Norge og norske helter gjennom alle tider etter møtet med statsminister Erna Solberg onsdag.

– Norge har alltid hatt modige helter gjennom mer enn tusen år, slike som Eirik Raude som gjorde modige oppdagelser. Og de tapre nordmennene som forsvarte landet sitt i andre verdenskrig og kjempet skulder ved skulder med amerikanere i Normandie i 1944, sa Trump.

– Og i dag, med samme mot og pågåenhet kjemper vi sammen i NATO i kampen mot IS og i Afghanistan, sa Trump.

– Jeg takker statsministeren og det norske folk for dette, la han til.

På toppen av det hele antydet han at USA kan komme tilbake til klimaavtalen fra Paris dersom USA får bedre vilkår.

– Det var et godt møte, sa den norske statsministeren etterpå.

Gyldent øyeblikk

Men det «gylne» øyeblikket i møtet som alle vil huske etterpå, var da Solberg fortalte den amerikanske presidenten at USA har et handelsoverskudd med Norge, at vi kjøper mer fra dem enn de kjøper fra oss:

– Sjokkerende, sa Trump om handelsoverskuddet, på pressekonferansen etterpå.

– Vi er for amerikanske handelsoverskudd over hele verden, sa presidenten som nå river handelsavtaler i filler for å støtte landets eget næringsliv.

Solberg brukte dette poenget for alt det var verdt:

– Det å appellere til hans forretningssans når vi snakker om klima. Det at vi har en sterk klimapolitikk hvor amerikanske selskaper som Tesla får solgt mye, og som bidrar til at vi nå er i underskudd med USA i handel, sa Erna Solberg .

– Det er ikke så mange land vi har handelsunderskudd med, men akkurat nå er det kanskje greit at vi har det med USA, la hun til.

Trump stilte med A-laget

Solberg snakket med Trump i 15 minutter på egen hånd, og deretter varte det formelle møtet i om lag tre kvarter.

Og Trump stilte med sitt A-lag i møtet med de norske:

Da dørene gikk opp, satt både visepresident Mike Pence, utenriksminister Rex Tillerson og H. R. McMaster, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, inne i konferanserommet.

– Han hadde satt seg godt inn i norske forhold, og så var han nysgjerrig på hvilke næringer Norge har, ut over olje og gass, som han kjente godt til, sier Solberg.

– Hele møtet var en honnør til oss, og de opplever Norge som en god alliert som bidrar mye på mange områder.

– Han sa også at Norge er en god kunde. Er du stolt av det?

– Ja, det er hans business-måte å tenke på. Vi har kjøpt mye forsvarsmateriell der, sier Solberg.

Pedagogisk Solberg

Om kjemien dem imellom sa hun:

– Det var hyggelig. Han var opptatt av å spørre om det politiske systemet og genuint interessert i å lære mer om Norge.

På pressekonferansen etterpå gjentok Trump kravet og forventningen om at alle NATO-land, også Norge, må opp til to prosent av BNP på forsvar. Norge vil nå om lag 1,6 prosent med den nye forsvarsplanen.

Men Solberg og den norske delegasjonen hadde lagt opp en pedagogisk måte å forklare for Trump at Norge gjør mye på forsvar, selv om vi ikke er oppe på NATOs felles mål.

Det handlet om å banke inn det faktum at Norge investerer tungt i forsvarsmateriell, ikke minst fra USA, som F-35 kampfly og nye maritime overvåkningsfly. Norge bruker også store summer på etterretning i nordområdene, som kommer både USA og NATO til gode.

Det takket Trump for i full offentlighet etter møtet, og sa at Norge kjøper F-35 for ikke mindre enn 10 milliarder dollar.

Tok opp klima

Det ble også tid til en runde på klima, og Erna Solberg og hennes delegasjon snakket også her til forretningsmannen Trump for å forklare hvorfor Parisavtalen er viktig:

– Jeg prøvde å appellere til hans sans for business, sa Solberg.

– Vi hadde en god diskusjon om Postens store kjøp av Tesla, og jeg tror at den langsiktige tenkningen kan slå igjennom.

Latterliggjorde Hillary

Trump gjorde narr av Hillary Clinton, motkandidaten fra valget i 2016, under pressekonferansen.

Han latterliggjorde Clinton for å ville satse på vindmøller mens Parisavtalen ødela markedet for USAs viktigste ressurser, som gass, kull og olje.

– Dere har masse vannkraft i Norge. Vi skulle også gjerne hatt mer vannkraft, sa presidenten

Statsministeren hadde en spesiell golfkølle med som sin gave til den golfspillende presidenten; En putter av merket Bergen, laget av produsenten Ping som i sin tid ble startet av nordmannen Karsten Solheim.