Flyktninger i Etiopia: – Hvis dere skal stoppe oss fra å komme til Europa, må vi alle fall ha jobber her

Publisert: 17.01.18 09:20

ADDIS ABEBA (VG) Eritreiske flyktninger i Etiopia har ikke arbeidstillatelse, får ikke førerkort og får sjelden leie hus eller åpne bankkonto. Samir (21) og David (36) har fått nok – og vil til Europa.

Rundt 30 eritreiske flyktninger står og fikler med ledninger og skrujern, for å få lys i pærer og lyd på ringeklokker. Kurset, som støttes av den norske Flyktninghjelpen, skal gi dem bedre muligheter for å få jobb.

Problemet er bare at eritreiske flyktninger ikke får arbeidstillatelse i Etiopia .

– Jeg var i Sudan i fire år, for å prøve å komme meg til Europa, over Middelhavet. Men det gikk ikke, så jeg kom hit. Jeg flyktet videre til Etiopia, sier 21 år gamle Samir fra Eritrea.

Det er over 880.000 flyktninger registrert i Etiopia. Nærmest hver femte flyktning kommer fra nabolandet Eritrea – et land kjent for omfattende og utstrakte menneskerettighetsbrudd.

– Hvis dere skal stoppe oss fra å komme til Europa, må vi i alle fall ha jobber her, håp her, sier Samir.

VG var i forrige uke i Øst-Afrika med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, som skal lære mer om migrasjonsruter. Her møter hun eritreiske jenter som vil reise til Europa:

– Det er håpløst

Etiopias hovedstad Addis Abeba ligger 2300 meter over havet, i landet plassert mellom Sudan, Eritrea, Somalia, Djibouti, Kenya og Sør-Sudan. Gjennom kriger og konflikter har det strømmet flyktninger over grensene fra nesten alle nabolandene.

Følgelig har Etiopia nå Afrikas nest største flyktningbefolkning.

– Etiopia er veldig sjenerøse og tar imot alle fra nabolandene som er i konflikt, men i all hovedsak er alle flyktningene innlosjert i flyktningleirer hvor de får dekket tak over hodet, mat og utdanning, men de har ikke mulighet til å integrere seg lokalt. De kan ikke flytte ut av leirene eller få arbeidstillatelse i Etiopia, sier Stine Paus, programkoordinator for Flyktninghjelpen i Etiopia.

David (36) er en av de få som har fått flytte ut av de enorme flyktningleirene rundt om i Etiopia – til hovedstaden Addis Abeba. Tradisjonelt sett har mange eritreere funnet veien til Norge etter å ha krysset Middelhavet, mens vestafrikanere tenderer til å bli i Sør-Europa.

Veiene til Norge har gjort eritreere til en av de største flyktninggruppene i Norge.

– Det som får oss til å dra til Europa, er at det er håpløst her. Når vi forlater Eritrea er det eneste vi kan gjøre å finne en rute for å dra til Europa. Vi kan ikke leie hus her, vi får ikke førerkort, ikke arbeidstillatelse, ikke bankkonto, sier David til VG

– Jeg skal dra til utlandet for å jobbe

Etiopia har selv over 100 millioner innbyggere.

– Det er få muligheter for et normalt liv her i Etiopia når flyktningene ikke har mulighet til å kunne klare seg selv, sier Paus.

Etiopiske myndigheter har ifølge henne åpnet for at et begrenset antall kan få arbeidstillatelse de kommende årene. Men med en flyktningbefolkning på over 800.000 mennesker vil det være en dråpe i havet.

– Jeg har møtt barn som forteller om folk som har fått organene stjålet og forteller om voldtekt. Når de likevel reiser, er det fordi de ikke tror det vil ramme dem, eller at situasjonen her er så håpløs, sier Paus.

Listhaug har på turen i Øst-Afrika understreket at flere flyktninger og migranter bør bli i sine nærområder , fremfor å dra til Europa. Hun mener Norge kan hjelpe flere flyktninger for de samme pengene i nærområdene.

Blant eritreerne som ble kurset i elektronikk og hårklipp var ikke stemningen for å bli i Etiopia særlig god.

Når han får alle lysene på, alle dørklokker ringer og han har kursbeviset for elektronikk i hånden, skal Samir (21) nordover igjen. Han understreker: I Etiopia kan de ikke jobbe uansett, Sudan har han prøvd.

– Jeg ble utsatt for mange fæle ting i Sudan mens jeg prøvde å komme meg til Europa. I Libya er våre venner i fengsel, sier Samir.

– Jeg skal få kursbeviset herfra, så skal jeg til utlandet for å jobbe. Til Europa, Canada eller New York. Faren min er i New York, så jeg kan fly dit. Han sender meg penger, for jeg har ingenting.