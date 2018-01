PÅ BESØK: Listhaug i flyktningleiren Kakuma nord i Kenya lørdag. Foto: Mikalsen,Helge

Listhaug vil ta flere kvoteflyktninger fra Afrika

Publisert: 13.01.18 08:54

KAKUMA (VG) Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er nå på besøk i flyktningleiren Kakuma nord i Kenya. Hun gjør det klart at kvoteflyktninger fra Syria nå skal nedprioriteres.

I et ørkenområde i Nord-Kenya dukket den opp i 1992. Flyktninger fra Sudan strømmet inn over grensa og ga grobunn for en av Kenyas største flyktningleire. 25 år senere står den her fortsatt. Under borgerkrigen i Sudan strømmet flyktningene inn. Mange reiste tilbake da Sør-Sudan vant selvstendighet fra Sudan. Men tørke og vold har også sendt mange somaliere på flukt hit.

Kakuma-leiren huser nå over 180 000 flyktninger, de fleste fra Sør-Sudan og Somalia:

Frp-statsråd Listhaug sier at Norge skal øke antall kvoteflyktninger fra Afrika i 2018. Det har nesten ikke kommet kvoteflyktninger fra Afrika de siste årene.

– Vi kommer til å redusere kraftig fra Syria og øke kraftig fra Afrika, sier Listhaug til VG.

Forhandler om kvoteflyktninger

Listhaug sier det ikke er klart hvilke land i Afrika de skal hente kvoteflyktningene fra, men at det i år kommer et skifte. Kvoteflyktninger er registrerte flyktninger hos FN, som omplasseres gjennom FNs høykommissær for flyktninger.

Hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot, er imidlertid noe som bestemmes i regjeringsforhandlingene. Det forhandler Venstre, Høyre og Frp nå om . Venstre skal etter det VG erfarer ha fått gjennomslag for sitt krav om at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger.

Listhaug vil at flere flyktninger og migranter vil bli i nærområdene. Men her møter hun unge eritreere som vil reise nordover:

Har truet med å stenge flyktningleir

Kenyanske myndigheter har flere ganger prøvd å stenge den enorme flyktningleiren Dadab, som ligger opp mot grensa til Somalia. Det på grunn av gjentatt press på sikkerheten fra den somaliske terrorgruppen Al Shabaab - som har gjennomført flere store og katastrofale terrorangrep i Kenya.

Men leiren Listhaug besøker, truer de ikke med å stenge. Det bekrefter kenyanske myndigheter overfor VG.

– Jeg vet at folk er interessert i å vite om vi skal stenge Kakuka, slik som Dadab. Vi har sagt at vi skal stenge Dadaab, ikke på grunn av at det blir en stor flyktningbefolkning i landet vårt, men på grunn av sikkerhetsutfordringene. De sikkerhetsutfordringene har vi ikke i Kakuma, så vi har ingen grunn til å stenge Kakuma, sier statssekretær Karanja Kibicho i innenriksdepartementet til VG.

