FJERNET FRA SALG: Disse julekulene ble solgt i Danmarks største nettbutikk inntil nylig, men er nå tatt ut av salg. Danske Claus Dalsborg kjøpte julekulene og sier han ønsket å selge dem for 10.000 kroner. Foto: Claus Dalsborg / TT NYHETSBYRÅN

Danmarks største nettbutikk hadde over 178 naziprodukter til salgs

UTENRIKS 2018-11-17T10:21:22Z

Hakekors, legomenn som SS-offiserer og naziflagg var blant tingene som var til salgs.

Publisert: 17.11.18 11:21

Danmarks største nettbutikk DBA har fjernet ting med nazitema, etter nesten 200 slike ble oppdaget på salg. Det var Jyllands-Posten som først omtalte saken.

Talsperson for nettbutikken, Sofie Folden Lund, sier fredag at de som regel har tillatt salg av slike varer under kategorien «samlinger» grunngitt at de har samleverdi og – interesse.

– Men vi har nå valgt å ekskludere Nazi-gjenstander for å anerkjenne at disse forårsaker særlig mye følelser, og kan virke støtende, legger Lund til.

Fikk du med deg? NS-biskopene som priste Jesus og hyllet Hitler

Fant 178 naziprodukter

I Danmark er det ikke ulovlig å hverken eie eller selge gjenstander med nazitema.

Auksjonsnettstedet eBay, som kjøpte DBA i 2008, sin «støtende materialpolitikk» forbyr imidlertid salg av varer med nazisymbol, samt alle ting laget etter 1933 med hakekors, melder The Independent .

Jyllands-Posten opplyser de fant 178 naziprodukter på salg da de søkte igjennom nettbutikken fredag morgen. Blant dem fant de 12 julekuler med nazilogo, legomenn som SS-offiserer og noe listet som et «super fedt nazi-flag» for 800 kr.

Det brede utvalget av naziartikler har skapt reaksjoner hos Det Jødiske Samfund i Danmark:

– Det er merkelig hvilke skatter folk finner interesse i å selge, sier politisk sjef Jonas Karpantschof til den danske avisen og betegner gjenstandene som ting som er med på å «forherlige de mørkeste tidene i verdenshistorien».

– Det undrer oss at DBA vil tilrettelegge en plattform og formidle salg av den slags ting, legger han til og håper at det blir ryddet opp i.

Ville selge nazijulekuler for 10.000 kroner

Mannen som kjøpe julekulene, Claus Dalsborg, sier til Jyllands-Posten at han godt forstår hvorfor de har blitt fjernet. Han sier han ønsket å selge dem videre for 10.000 kroner, og at de var «så groteske og sinnssyke og likevel fascinerende at vi bare var nødt til å kjøpe dem».

– De er en del av historien. Det har eksistert nazister som feiret jul, det kan vi ikke endre, vil han likevel legge til.