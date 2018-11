BIDRAR: Californias frivillige insatte-brannmannskaper jobber i West Hills i California søndag. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Fanger bidrar til brannlukking i California

UTENRIKS 2018-11-16T04:11:27Z

I California sendes innsatte i ilden for å slukke branner. For under to dollar i timen.

Publisert: 16.11.18 05:11

Nærmere ti tusen brannmenn- og kvinner har deltatt i slukningsarbeidet av brannene som herjet California den siste uken. Blant dem er en stor gruppe fanger, som frivillig deltar i slukningsarbeidet, for under to dollar i timen. Mange amerikanere tar nå til orde for at fangene skal få bedre betalt for å risikere livet i flammene.

Minst 200 innsatte skal ha bidratt til å slukke den dødelige brannen i Nord-California. Samtidig bidrar fanger til å slukke branner andre steder i delstaten. Ifølge The New York Times har 1500 innsatte bidratt til å slukke branner i California den siste tiden.

Fangene får én dollar i timen for arbeidet, pluss to dollar om dagen.

«Betalingen er latterlig. Noen dager er vi helt utslitte. Dette er ikke veldig forskjellig fra slavearbeid. Vi trenger å få betalt mer for arbeidet vi gjør», sa fangen La’Sonya Edwards til The New York Times i fjor .

Farlig arbeid

Arbeidet er ikke uten risiko. New York Times skriver at seks innsatte har mistet livet under slukningsarbeid siden 1983. Hvis de blir skadet under arbeidet, har de færre rettigheter enn sivile rettigheter, og færre muligheter til å få kompensasjon.

«Fanger har ikke den samme juridiske beskyttelsen som andre arbeidere. De kan ikke organisere seg. De dekkes ikke av lover om minstelønn, og det lille de tjener kan inndras av fengslene», skriver David Fathi, leder National Prison Project, som jobber for innsattes rettigheter .

Fangene melder seg frivillig til tjenesten, men Fathi mener at miljøet i fengsler ikke alltid sikrer frivillighet.

«Det er viktig at fangene gjør en fri og selvstendig avgjørelse, og er godt informert om farene ved arbeidet de melder seg til», skriver han.

Lang historie

Bruken av fanger til brannslukning går tilbake til tidlig på 1900-tallet, men skjøt fart under Andre verdenskrig, da unge menn som normalt deltok i brannslukningsvesenet, ble vervet til krigstjeneste.

Selv om arbeidet er farlig, foretrekker mange fanger muligheten til å gjøre nyttig under soningen. Det kan også være en god erfaring når de slipper ut.

«Gjennom rehabiliteringsprogrammer som brannslukningsprogrammet, kan innsatte lære nyttige ferdigheter, som kan hjelpe dem når de slipper ut. Disse brannslukkerne jobber hardt for å hjelpe Californias befolkning. De betaler gjelden sin til samfunnet på en produktiv måte», sier Alexandra Powell, talsperson for kriminalomsorgen i California, til New York Times.