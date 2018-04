Se bildene fra Syria før og etter missilangrepet

Publisert: 15.04.18 18:53

Satellittbilder viser ødeleggelsene etter det amerikanskledede angrepet mot Syria natt til lørdag.

USA , Frankrike og Storbritannia gjennomførte et koordinert angrep hvor mer enn 100 missiler ble avfyrt mot Syria natt til lørdag.

Angrepene var rettet mot et forskningssenter for kjemiske våpen utenfor Damaskus og to anlegg utenfor byen Homs som skal ha blitt brukt til lagring av kjemiske våpen.

Bilder fra satelittbildeselskapet DigitalGlobe viser hvordan våpenlagringsområdet Him Shinshar ser ut etter at missilene traff.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har også offentliggjort bilder.

