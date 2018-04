TURNSTJERNE: Den amerikanske turneren McKayla Maroney er blant de over 200 kvinnelige atletene som har stått fram med historier om overgrep av Larry Nassar. Foto: JOHN THYS / AFP

Sier hun varslet om den overgrepsdømte OL-legen for fem år siden

Den tidligere OL-vinneren McKayla Maroney (22) sier at hun fortalte om Larry Nassar (54) sine seksuelle overgrep flere ganger – men at ingen hørte på henne.

I 2011 skal hun ha sagt ifra til den daværende treneren for det olympiske laget, John Geddert, og en rekke andre.

Hun sier at hun også sa høyt at han hadde forgrepet seg på henne.

– Alle gispet, men ingenting ble gjort, sa Maroney under et intervju med NBC News søndag kveld.

Hendelsen skal ha skjedd under VM i Tokyo. Da tok Maroney gull i lagkonkurransen.

Hun hevder at Nassar, som blant annet har vært legen til det amerikanske turnlandslaget, skal ha misbrukt henne hundrevis av ganger.

Turnstjernen Aly Raisman var til stede da Maroney fortalte historien til Geddert. Hun bekrefter at ingen tok varselet seriøst.

– Det var derfor vi alltid trodde at det var vi som var problemet, sier Raisman, som også ble misbrukt av Nassar.

Geddert ble suspendert i januar da anklagene mot Nassar hopet seg opp. I ettertid har han pensjonert seg.

Under rettssaken i januar fortalte hundrevis av ofre sine rystende historier om overgrep. De unge jentene, som ofte har vært involvert i det amerikanske turnmiljøet, fortalte at legen utnyttet dem da de var på sitt svakeste og beskriver han blant annet som et «monster».

Nassar skal ha forgrepet seg på mesteparten av jentene i forbindelse med medisinske undersøkelser.

Han ble dømt til opptil 175 år for seksuelle overgrep.

– Du fortjener ikke å gå ut av fengselet noen gang. Jeg har akkurat signert din dødsstraff, sa dommer Rosemarie Aquilina da hun leste opp dommen hans.

Saken rystet USA , og det har aldri vært så mange ofre som har stått fram – totalt 265 – i en lignende sak i landets historie. De første overgrepene fra Nassar er registrert i 1994.

Den tidligere OL-legen sine overgrep har fått store konsekvenser i det amerikanske turnmiljøet. Blant annet har hele ledelsen i USAs turnforbund trukket seg.