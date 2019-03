Manifest: Skal ha blitt inspirert av Breivik

I det som skal være et manifest delt på nett, skriver den australske høyreekstreme mannen at han har planlagt angrepet i to år.

Publisert: 15.03.19 08:14 Oppdatert: 15.03.19 08:51







New Zealands statsminister Jacinda Ardern opplyser at minst 40 er drept i skyteangrepet i Christchurch i New Zealand, som fant sted fredag formiddag lokal tid.

Dette skjedde kort tid etter at fredagsbønnen var i gang i Al Noor-moskeen. En australsk høyreekstrem mann skal være blant de pågrepne. Han kaller seg for «Brenton Tarrant», og påstår han er 28 år.

LA UT VIDEO: Denne mannen utgir seg for å være Brenton Tarrant, en 28 år gammel australsk mann. Han tok bilde av seg selv før angrepet på moskeen i New Zealand. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Ville ta hevn

I det flere medier omtaler som et 73 sider langt manifest, skriver denne mannen ifølge australske Weeklytimes at han blant annet ville ta hevn etter terrorangrepet i Stockholm i 2017, da en lastebil kjørte gjennom en travel gågate og drepte fem mennesker.

Han refererer også til ofrene av andre terrorangrep i Europa, og uttrykker dessuten bekymring for økende innvandring og fallende fødselsrater blant vestlige.

Han antyder ifølge avisen å ha hatt noe kontakt med Anders Behring Breivik, og skriver at han opererer alene.

Ifølge mannen selv, er han ikke nazist eller antisemitt. Han skriver at han utviklet sitt syn fra internett, og skriver: «Du vil ikke finne sannheten noe annet sted».

Han påstår ifølge The Australian å være 28 år, fra en arbeiderklassefamilie med lav inntekt, og at han hadde en normal barndom «uten store problemer».

Han skriver at han aldri har vært særlig interessert i skole og utdannelse, og at han ikke har tatt høyere utdannelse.

«BREIVIK»: I bilen til den pågrepne australieren, ligger det en gjenstand med påskriften «Breivik». Foto: Skjermdump

Skjøt rundt seg

Ifølge øyenvitnet Mohammed Jama, som var inne i Al Noor-moskeen i Christchurch da skytingen begynte, kom en mann inn og begynte å skyte rundt seg klokken 13.40 lokal tid.

Jama sier flere personer lå skadet på gulvet i moskeen da han løp ut. Over 200 mennesker skal ha vært samlet til fredagsbønn da skytteren kom inn.

– Dette er en av de mørkeste dagene i New Zealands historie, sier statsminister Ardern.

– Mange av dem som er rammet av denne skytingen, kan ha innvandrerbakgrunn eller til og med være flyktninger. De har valgt å gjøre New Zealand til sitt hjem og New Zealand er deres hjem. De er oss. Personen bak denne volden, er ikke oss. Denne personen har ingen plass i New Zealand.