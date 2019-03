LEVERER AVSKJEDSSØKNAD: Finlands statsminister Juha Sipilä. Foto: Erik Mårtensson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Finske medier: Finlands regjering går av

Statsminister Juha Sipilä har levert regjeringens avskjedssøknad fredag, melder den finske TV-kanalen Yle.

Bakgrunnen skal være at regjeringen ikke fikk gjennom omfattende, nye helsereformer i den finske Riksdagen, melder kanalen.

– Det var tydelig at det ikke fantes noen mulighet for å rekke å få alt klart i tide. Dessuten var det et spørsmål om hvorvidt lovforslaget ville gått gjennom i riksdagen, sier Yles politiske reporter Magnus Swanljung.

Fredag formiddag leverte statsminister Juha Sipilä (C) regjeringens avskjedssøknad til Finlands president Sauli Niinistö.

Statsminister Sipilä har flere ganger tidligere omtalt reformene som regjeringens største og viktigste prosjekt, og signalisert at han vil gå av dersom den ikke går gjennom, skriver Aftonbladet.

Ifølge Yle har ulike regjeringer i 14 år forsøkt å få til reformer i Finland – uten å lykkes.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse i statsministerens residens Kesäranta – som på svensk går under navnet Villa Bjälbo – kl. 10.45.

