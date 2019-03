Paul Manafort, som har sittet i fengsel siden juni, ble trillet inn til domsavsigelsen i rullestol, ifølge CNN. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Manafort dømmes til nær fire år i fengsel

Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble torsdag dømt til fengsel i nesten fire år. Dette er for skatteunndragelse og banksvindel, og ikke for saken mot ham angående lobbyvirksomhet.

I februar ble det kjent at spesialetterforsker Robert Muellers kontor mente Manafort (69) burde få en fengselsstraff på mellom 19,5 og 25 år, altså risikerte han å tilbringe resten av livet bak murene.

Torsdag kveld lokal tid fikk han straffeutmålingen av den føderale domstolen i Virginia. Den lyder på 47 måneder, eller tre år og elleve måneder.

Ifølge CNN er straffen den lengste som er gitt til noen av de anklagede i Mueller-etterforskningen så langt.

Bakgrunn: Funnet skyldig på åtte punkter

VG har tidligere skrevet at Manafort er dømt for å ha skjult over 16 millioner dollar i inntekt fra amerikanske myndigheter, noe som gjorde at han unndro seks millioner i skatt. Han skjulte også titalls millioner dollar i utenlandske banker og sikret 25 millioner i lån gjennom bedrageri.

Ifølge spesialetterforskerens kontor gjorde han dette for å opprettholde en overdådig livsstil med flere hjem, luksustepper og en strutseskinn-jakke, etter at det ble slutt på de godt betalte oppdragene fra prorussiske politikere i Ukraina.

Manafort har ifølge aktoratet vist få tegn på anger, skriver CNN.

I forrige måned fastslo en dommer at 69-åringen løy til spesialetterforsker Robert Mueller etter at han signerte en tilståelsesavtale. Dermed mister Manafort strafferabatten.

EKS-SJEF: Skandalen rundt Donald Trumps tidligere valgkampsjef er nok en ripe i lakken for den amerikanske presidenten. Foto: Rick Wilking / Reuters

Rettsdokumenter tidligere denne måneden viser at Paul Manaforts forsvarere har bedt den føderale domstolen i Virginia om å ilegge 69-åringen en «betydelig lavere» straff enn de 19 til 24 årene i fengsel Robert Muellers kontor gikk inn for.

Ifølge CNN er det åtte lovbrudd som Manafort nå dømmes for. Om en uke faller dommen i en sak annen der han risikerer ti års fengsel for ulovlig lobbyvirksomhet. Også i den saken har han bedt retten om å behandle ham mildt.

Manaforts forsvarere har blant annet argumentert med at han er ved dårlig helse etter å ha tilbrakt de siste ni månedene i varetekt. Ifølge CNN ankom han rettslokalet i en rullestol.